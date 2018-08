Um circuito radical instalado no vão livre do Shopping Curitiba, com 45 metros de percurso e seis metros de altura. Trata-se do Level Up, atração que vem chamando a atenção e conquistando os visitantes.

O circuito, assinado pela DOISL Entretenimento, conta com pontes sinuosas e cordas bambas no percurso, além de um visual inspirado na década de 1990, cheio de vida, com cores fortes e chamativas.

Podem participar da diversão crianças com tamanho a partir de 1,20 m. Para a aventura, são ofertados equipamentos de segurança, como capacetes e cintos, além das redes de proteção e presença de monitores.

Os ingressos custam R$ 20 por pessoa para o trajeto inteiro. A atração ficará disponível até dia 9 de setembro no Shopping Curitiba (piso L2).

Serviço

Level Up – Desafio em Outro Nível

Data: até 9 de setembro

Idade: a partir de 1,20 m

Valor: R$ 20

Local: Praça de eventos Shopping Curitiba – piso L2

Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados: 12h às 20h.