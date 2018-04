Cinema: Rampage sem fúria

Nem a simpatia do gorila George é capaz de minimizar o tédio de Rampage: Destruição Total, mais um filme de animais gigantescos e ferozes. A culpa é de cientistas cuja ambição beira ao crime. Talvez o filme decepcione por não corresponder à expectativa causada pelas cenas de abertura. Mas nem Dwayne The Rock Johnson consegue ser divertido.

Rampage, história baseada no game do mesmo nome, só mostra sua fúria colossal quando três animais (um aligátor, um lobo e o George, sensacionais na animação digital) atacam a metrópole. E aí justifica se ver o filme numa telona Imax. Mas aí a história já se aproxima do seu fim engraçadinho.

Síntese: os três bichos monstruosos vão atacar a cidade e o herói que vai entrar em ação é um ex-soldado especialista em primatas (Dwayne Johnson). Como todo mocinho clássico, foge do amor até conhecer a mocinha, a cientista do bem. Os militares, como sempre, preferem uso de armas e até mesmo uso de bomba nuclear para resolver problemas. E, como sempre, um agente texano surge para dar um toque de humor (tá, vá lá). E que coisa mais sem graça a dupla de vilões. O melhor do filme é o fim dado a um deles.