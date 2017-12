Cinema: O Rei do Show

Ao contrário de La La Land, que escolheu a inovação para homenagear o tradicional gênero dos musicais, O Rei do Show prefere não ousar. E seus melhores momentos não estão no roteiro nem nas coreografias, mas na ousadia pop das músicas de Benj Pasek e Justin Paul, vencedores do último Oscar justamente por La La Land.

O filme, que marca a estreia na direção de Michael Gracey, reafirma a versatilidade de Hugh Jackman. No papel do empresário P.T. Barnum, personagem da vida real, o ator canta, dança, convence e emociona.

Barnum criou um circo bizarro, com anões e gigantes, mulher barbada e elefantes. Mas dizem que o filme não é muito fiel à biografia do pobretão que se casa com a rica Charity (Michelle Williams), e que, desempregado e com duas filhas, entra para o showbusiness em 1834.