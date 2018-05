Cinema nórdico em telas de Curitiba

Com onze filmes da Dinamarca, Suécia, Noruega, Islândia, Finlândia e Groenlândia, o Festival Ponte Nórdica ocupa o teatro da Caixa Cultural Curitiba de terça dia 29 a 3 de junho. O eixo temático é voltado à diversidade , englobando questões de gênero, cultura e etnia. A grande maioria é premiada em importantes festivais, incluindo alguns inéditos no Brasil. A realização é do Instituto Cultural da Dinamarca.

Entre os realizadores está o iraniano Milad Alami, que vive há muitos anos entre a Suécia e a Dinamarca. Seu longa de estreia, O Conquistador (2017), trata da questão pungente de imigração e refúgio. Outro nome escolhido pela curadora Tatiana Groff é Annika Berg com seu primeiro longa, Time Furacão (2017), que mescla técnicas de documentário e videoclipe com uso intenso de cores para construir o universo de meninas adolescentes e seus desejos singulares.

Nessa linha estão Vênus – Vamos Falar Sobre Sexo, filme dinamarquês de Mette Carla Albrechtsen e Lea Glob, e Garotas Perdida da sueca Alexandra-Therese Keining, que aborda o assunto da transexualidade num universo fantástico. E com A Ex-Mulher (2017), o festival apresenta o longa-metragem de estreia da diretora sueca Katja Wik, que narra a vida de mulheres em diferentes fases e cujas histórias se cruzam.

Interessante produção é também Sangue Sami (2016), de Amanda Kernell, uma abordagem sobre o povo Sami, da região da Lapônia. Da Finlândja vem Hobbyhorse Revolution (2017), documentário que apresenta as singularidades que envolvem as passagens da infância para a adolescência, e desta para a vida adulta.

O festival agenda debate que aprofunda as temáticas centrais da mostra cinematográfica. No dia 2 (sábado), às 19h30, será realizado o painel Diversidade no Audiovisual: Brasil e Países Nórdicos, com mediação de Tatiana Groff e participação da produtora brasileira Eliane Ferreira, de Heloísa Machado, realizadora e especialista em cinema e audiovisual, e de Anders Hentze, diretor adjunto do Instituto Cultural da Dinamarca. E será apresentado o “case” do filme em desenvolvimento Aurora, do diretor brasileiro Karim Ainouz, produzido na Noruega.