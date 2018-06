Cimed assina campanha com Tite e veste 20 mil pontos de venda de verde e amarelo

Como todo brasileiro, o grupo Cimed é apaixonado por esportes. Com presença vitoriosa na Stock Car e parceria oficial com a Confederação Brasileira de Vôlei, a farmacêutica com DNA 100% nacional entrou de cabeça na Copa do Mundo. No começo de 2016, firmou contrato com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e se tornou a farmacêutica patrocinadora oficial da seleção brasileira. No começo de junho, renovou o contrato por mais 4 anos. A empresa também escalou Tite como embaixador. Conquistou a oportunidade de ter exposição em todas as propriedades estáticas da seleção, além da possibilidade de usar o selo de patrocinador oficial em campanhas e produtos. O Grupo Cimed é a única indústria do segmento que pode utilizar o brasão oficial da CBF em pontos de vendas do varejo farmacêutico durante a Copa do Mundo.

Para envolver todos no clima da Copa do Mundo, a farmacêutica investiu R$ 15 milhões em ativações, incluindo vestir 20 mil pontos de venda de verde e amarelo. Milhares de totens, displays e cestões com a identidade visual da parceria com a seleção e o técnico Tite foram instalados em farmácias de todo o Brasil.

A empresa vem também realizando ativações de relacionamento. Faltando poucos dias para o pontapé inicial na Rússia, parceiros comerciais do Grupo Cimed puderam conferir de perto os últimos treinamentos da Seleção Brasileira de Futebol, na Granja Comary, local de concentração da equipe no Rio de Janeiro. No campo, o apoio da empresa estava estampado em placas em torno do gramado.

Para fortalecer a torcida brasileira na Rússia, 50 clientes e parceiros foram convidados pelo Grupo Cimed a assistir ao segundo jogo da Seleção Brasileira de Futebol in loco. E o que acontecer na Rússia não ficará só na Rússia. Com o objetivo de tornar a experiência ainda mais enriquecedora aos convidados associados, a ABRAFARMA (Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias) irá realizar para o grupo visitas técnicas em pontos de vendas russos com o objetivo de conferir os diferenciais e as tendências de vendas e negócios que podem ser replicados no Brasil.

Ativações nas mídias sociais

O Grupo Cimed vem também realizando campanhas em suas principais mídias sociais.

Os carro-chefes da companhia, Lavitan, Cimegripe e Nevralgex assinaram suas campanhas com Tite dando suporte. Lavitan, a vitamina nº 1 do mercado, utilizou o slogan “O reforço ideal para sua torcida” com o embaixador Rodrigo Faro em parceria com Tite. Já o antigripal mais vendido do mercado, Cimegripe, trouxe sua campanha com ações em sua página de internet em que o usuário poderá escalar sua própria seleção e compartilhar com seus amigos do Facebook.

A linha de analgésicos Nevralgex trouxe uma campanha com slogan “Sai dor, entra Nevralgex”. A companhia lançou, ainda, uma linha de uso tópico com embalagens especiais para a Copa com o brasão da CBF – exclusividade dada ao Grupo Cimed.