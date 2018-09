Para manter ativa a curiosidade e criatividade das crianças, as salas de aula das escolas municipais têm sido um espaço compartilhado por professores, estudantes e cientistas. No projeto Cientistas na Escola, lançado pela Secretaria Municipal da Educação em setembro de 2017, as unidades recebem pesquisadores locais, que divulgam seus estudos.

No primeiro ano, as atividades do projeto envolveram professores e mais de oito mil estudantes de 270 turmas do 1º ao 9º ano em 130 escolas. Neste ano, são aproximadamente 30 cientistas já inscritos.

Duas novas propostas foram acrescentadas ao projeto neste ano. Além do Conheça um Cientista, as escolas também poderão participar das atividades Perguntas Intrigantes e Cientistas Mirins.

“São oportunidades para aproximar os estudantes do universo das pesquisas acadêmicas, que colaboram com a construção de conhecimentos”, explica a secretária municipal da Educação, Maria Sílvia Bacila.

Na Escola Municipal Prefeito Omar Sabbag, no Cajuru, estudantes do 6º e 7º anos aprenderam sobre o uso de microorganismos de plantas medicinais do Pantanal e da Mata Atlântica para o combate a bactérias de infecções hospitalares. A pesquisa é da professora Chirlei Glienke, do Departamento de Genética da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

O estudante Rian Mateus dos Santos, 12 anos, contou que aprende muito mais na aula expositiva que em outras atividades. “Ela é uma pessoa muito inteligente e nos contou coisas incríveis, que já que eu jamais havia imaginado, gostaria de ter outras aulas como esta”, ressaltou o garoto.

Stefane dos Santos, 13 anos, também disse ter aprendido bastante. “Fiquei com vontade de ser também uma cientista e de estudar e desenvolver coisas novas”, contou.

Como funciona

A Secretaria Municipal da Educação promove encontros periódicos de cientistas, professores e estudantes em escolas municipais. São reuniões descontraídas, realizadas quase sempre nos laboratórios de ciências das unidades

“A aproximação auxilia no aprendizado dos estudantes, principalmente nas leituras de mundo e compreensão sobre o significado da Ciência”, afirma a diretora do Departamento de Ensino Fundamental da secretaria, Simone Zampier.

O contato do cientista com a escola é por meio virtual. Eles propõem questões desafiadoras sobre temas científicos ou tecnológicos que são lançadas no portal Cidade do Conhecimento. A partir daí, estudantes e professores escolhem uma questão para pesquisar e as respostas encontradas são postadas (usando uma das ferramentas do Google Sala de Aula).

O cientista atua como tutor e avaliador. Se a resposta for correta os estudantes a apresentam em um vídeo de três minutos.