Após alguns dias em Londrina, o projeto Cielo na Estrada está chegando em Curitiba. Entre 5 e 6 de dezembro, o caminhão itinerante da companhia estará estacionado no Posto Ipiranga localizado na Rua Brigadeiro, 1576, no centro da capital paranaense. Por lá, os visitantes poderão acompanhar palestras com dicas sobre empreendedorismo e a importância da presença no meio digital, que serão apresentadas pelo publicitário e especialista em Marketing Digital Bruno Ávila – a programação segue abaixo. Além disso, os interessados poderão conhecer de perto as soluções da líder em meios de pagamento e soluções inovadoras para o varejo, bem como sair de lá já habilitados e com os produtos funcionando na hora.

O projeto

A Cielo vai percorrer o Brasil durante três meses, entre setembro e dezembro, com uma loja itinerante para apoiar o empreendedor nas suas necessidades por meio de soluções que melhor se encaixam no seu perfil, independentemente do tipo ou tamanho do negócio, além de levar conhecimento sobre gestão e marketing digital. Com um caminhão personalizado, mais de 12,5 mil quilômetros serão rodados e vai passar por 24 cidades, contemplando todas as regiões do país.

A ação contará com oficinas de capacitação sobre ferramentas de marketing digital para o pequeno empreendedor, que serão realizadas no palco do caminhão, com o apoio do Facebook, em 14 cidades, com o Programa Impulsione o seu Negócio. Em outros quatro municípios, os visitantes terão acesso a palestras gratuitas com dicas sobre empreendedorismo e a importância da presença no meio digital, com materiais criados exclusivamente para a Cielo, em parceria com o publicitário e pós-graduado em marketing digital pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) Bruno Ávila. Haverá um consultor da Cielo junto com ele para esclarecer dúvidas sobre produtos/serviços da Cielo e, ao final de cada oficina, ele vai convidar as pessoas a conhecerem uma determinada solução que tenha relação com o conteúdo que ela aprendeu.

Ávila começou sua carreira com sua própria agencia digital em 1997. Em 2005 criou sua empresa de treinamento a distância por onde já passaram mais de 15 mil alunos. Em 2014 lançou um projeto de empreendedorismo, o Viver de Curso, e conseguiu em 2 anos se tornar referência no ensino a distância.

Atualmente, além dos cursos online, ele dá palestras presenciais, faz imersões com profissionais e mantem seu canal no Youtube ativo com seus vídeos sobre empreendedorismo digital e mais de 64 mil inscritos. Os módulos de conteúdos exclusivos vão variar de acordo com as necessidades e interesses do público de cada cidade, identificados por meio de pesquisas para entender o comportamento dos empreendedores e as demandas locais e, assim, levar conteúdo adequado a cada região.

Todas as palestras feitas no caminhão estarão disponíveis em formato de vídeos e matérias no blog da Cielo – blog.cielo.com.br – além do Facebook, Instagram e Linkedin da companhia.

“Acreditamos que os empreendedores formam a espinha dorsal da economia. Quando os empreendedores crescem, eles contratam mais e, para isso, precisamos empoderá-los e fortalecer as comunidades locais. Por isso, teremos oficinas de capacitação em várias cidades para auxiliar na digitalização do empreendedor”, afirma Duda Bastos, diretora de Marketing da Cielo.

“A internet traz inúmeras oportunidades para pequenos e médios Negócios. Estamos animados por fazer parte desta iniciativa e poder ajudar estes empreendedores com conhecimento em marketing digital para acelerar e crescer os seus negócios” disse Patrick Hruby, Vice-Presidente de Pequenos e Médios Negócios do Facebook para a América Latina

Seu negócio mais simples e digital

Quem visitar o caminhão vai poder sair de lá com soluções de pagamento funcionando na hora, além de opções de serviços e produtos que contribuem de forma simples e prática para ajudar o cliente a vender mais e gerenciar o seu negócio. Entre elas, o Cielo Promo, uma solução que tem como objetivo fidelizar clientes nos estabelecimentos; o Cielo Farol, que mapeia informações de mercado e de negócios similares para impulsionar o negócio; a Cielo ZIP, máquina compacta que cabe no bolso e que não precisa de celular para funcionar; os diferentes planos que se encaixam para cada perfil de negócio; sem contar com a Cielo LIO, primeiro terminal inteligente do mercado brasileiro e que une meios de pagamentos a ferramentas de gestão.

O Cielo na Estrada também contará com desenvolvedores parceiros para que o empreendedor saia de lá com o seu sistema integrado à Cielo LIO. Para quem ainda não tem um sistema ou não quer contratar um específico, a companhia disponibiliza gratuitamente na Cielo Store o aplicativo Negócio PRO. A aplicação é um sistema de automação que traz facilidades na hora de gerir o negócio.

“Estamos indo onde nossos clientes estão, levando uma estrutura de atendimento que possibilite clientes e não clientes conhecerem pessoalmente nossos produtos, conversar com a nossa força comercial e entender como podem aprimorar seus negócios por meio de soluções e conhecimento. Além disso, o time em campo estará preparado para credenciar clientes, fazendo com ele saia com o produto ativado e em mãos”, explica a executiva.

O Cielo na Estrada ficará por dois dias em cada uma das cidades do roteiro, estacionado em locais de alto fluxo de pessoas. Durante esse período, a Cielo vai oferecer ofertas especiais para quem visitar o caminhão. O roteiro foi estabelecido levando em consideração quatro pilares de oportunidades: credenciamento de novos clientes, migração e integração para Cielo LIO, visibilidade da marca e produtos, apoio para o varejista atender a legislação/emissão de nota-fiscal.

“Transformer”

O projeto do caminhão foi desenvolvido pela agência Integer/OutPromo em parceria com a MB Produções, exclusivamente para a campanha Cielo na Estrada.

Trata-se de um caminhão retrátil, 100% automatizado e que chega a 5,6 metros de altura, com painel de LED Full HD. Apesar de ser um caminhão, quando parado, sua tecnologia permite que seu espaço dobre de tamanho e funcione como um outdoor, trazendo muita visibilidade para a marca Cielo, e suas ofertas disponíveis exclusivamente no caminhão. Para um fluxo melhor dos visitantes, os produtos são expostos no centro do espaço, em um display circular também criado exclusivamente para o truck.

“Cielo na Estrada é um projeto criado a quatro mãos, que celebra a sinergia entre agência e marca. Estamos bastante motivados em desenvolver esse primeiro projeto com a Cielo, que permitirá que o varejo seja atendido em suas necessidades, valorizando do pequeno comerciante à grande empresa. Nossa ideia é apresentar o lançamento da marca de forma inovadora e com bastante tecnologia, que são exatamente as características da nova máquina.”, explica Ricardo Franken, sócio da Integer\OutPromo.

Serviço

SESSÃO I – 10:30 às 11hs

Seja um líder na sua área

O marketing digital é uma ferramenta importante para fazer o empreendedor se destacar frente à concorrência. Atende sugestão de SEO.

SESSÃO II – 12:30 às 13hs

Como engajar pessoas e aumentar a produtividade?

Donos de negócios ou gestores têm sempre como desafio engajar as pessoas. Uma equipe desmotivada pode impactar na produtividade. Como fazer esse engajamento de forma eficiente, fazendo com que todos sintam que fizeram diferença nos resultados.

SESSÃO III – 15hs as 15:30

Metas e alma de start up: negócios mais dinâmicos e inovadores

Parece simples, mas muitos empreendedores estabelecem metas inalcançáveis, acabam se frustrando e abandonam o projeto. O que isso tem a ver com alma de start up? Start up criam metas factíveis, de curto prazo, testam, aperfeiçoam, relançam produtos e serviços em loop. Isso cria um ambiente mais dinâmico e inovador para os negócios. Sugestão de SEO.

Vale destacar que todas as oficinas são gratuitas e não é necessário fazer uma inscrição