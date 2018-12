O encontro de confraternização de fim de ano do CIEE Paraná reuniu, na última quarta-feira, diretores, conselheiros e convidados, constando de palestra e homenagens especiais a parceiros nos programas sociais que realiza. No início da solenidade, o superintendente do CIEE Nacional, professor Paulo Delgado, proferiu palestra sobre o tema “O CIEE e os seus Programas Sociais” em que teceu considerações relacionadas com as funções da entidade para abertura de oportunidades de inclusão dos jovens no mundo do trabalho.

Em seguida, falou o presidente do Conselho Deliberativo do CIEE/PR, Fernando Fontana, destacando a importância dos programas sociais da instituição, em prol dos jovens que buscam o acesso ao mercado de trabalho e melhoria da qualidade de vida.

Por sua vez, em seu discurso, o presidente do CIEE/PR, Domingos Murta, destacou:

“Estamos aqui comemorando a realização de um trabalho intenso em prol de jovens paranaenses, a maioria deles carentes, e que através dos programas de estágio, de aprendizagem e dos diversos cursos de capacitação, viram realizados os seus sonhos de estarem inseridos no mundo do trabalho. O CIEE PR não deixou de atender seu público, primando não só pela qualidade, como também pelo impacto social dos seus programas nas comunidades em que está inserido. Ampliou serviços e investiu para que mais jovens paranaenses tenham acesso ao mundo trabalho. Assim, viu crescer o número de estagiários para a marca de 35 mil estudantes contratados, 3.800 aprendizes empregados, tendo sido pagas mais de 400 mil bolsas-auxílio, benefício este de grande efeito socioeconômico para manutenção das despesas pessoais dos próprios estudantes e até de reforço na renda familiar.”

O presidente do CIEE mencionou a criação dos programas Jovem em Ação e Família em Ação, que têm como objetivo orientar para a promoção da cidadania, para a autonomia e o protagonismo juvenil, buscando a melhoria na qualidade de vida, proporcionando a capacitação profissional e o fortalecimento dos vínculos familiares, além de minimizar as dificuldades de convivência entre os jovens, adolescentes e seus familiares.

“É importante destacar também os convênios assinados com várias prefeituras do Paraná, como a prefeitura de Curitiba, através da Fundação de Ação Social, aqui representada pelo seu Diretor Fabiano Vilaruel, que ofertam a milhares de jovens em situação de vulnerabilidade, diversos cursos livres de capacitação que lhes proporcionam a inclusão no mundo do trabalho” – complementou o presidente do CIEE.

Homenagens

Na sequência, a diretoria do CIEE/PR prestou homenagem ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, na pessoa da segunda vice-presidente, desembargadora Lidia Maejima, pelos relevantes serviços prestados à comunidade paranaense, por intermédio do Programa Jovens Promissores, que atende adolescentes em situação de vulnerabilidade social, especialmente aqueles que, por terem sido vítimas de violência, são destinatários de medidas protetivas de acolhimento institucional.

Foi homenageado também o 20º Batalhão de Infantaria Blindado, na pessoa do coronel Gerson Rolim da Silva, pela realização do “Projeto Portas Abertas”, que tem a missão de qualificar profissionalmente os militares em serviço temporário complementando sua formação cívica e cidadã.

Íntegra da Palestra de professor Paulo Delgado do CIEE Nacional

“O CIEE e os seus Programas Sociais”

Boa noite Sras e Srs,

Presidente Domingos Murta, Presidente do Conselho Deliberativo Fernando Fontana, autoridades presentes, homenageados, Diretores e Conselheiros desta cinquentenária instituição paranaense. Para o CIEE Nacional é uma especial distinção, envolvida para mim em grande honra pessoal, ter sido o escolhido pelo CIEE Paraná para saudá-los nesta confraternização de fim de ano. Trago o abraço do presidente do CIEE Nacional e do CIEE São Paulo, Antônio Palma e dos CIEEs autônomos. Transmito a Sras e aos Srs, a felicidade de poder cumprimentá-los em nome de todos os Estados brasileiros que fazem parte do Sistema Nacional CIEE. Especialmente por termos entre nós, para serem homenageadas, destacadas instituições parceiras, de elevada estima social e reconhecida credibilidade em tudo o que fazem, exemplos de ação social e compromisso com nossos jovens cidadãos.

Somos uma entidade filantrópica, formada por decisão voluntária de seus beneméritos. E a Filantropia é o caminho dos otimistas, o oposto dos egoístas. Não foi inventada, foi descoberta no coração das pessoas sensíveis e dispostas a aumentar a vantagem dos que estão em desvantagem. Inspirada na ideia força que move a ação social voluntária de que nem todas as iniciativas humanas precisam vir de ordens oficiais ou de leis, seu motor é a Gratuidade, Universalidade e a Transparência. A força de seu objetivo é a grandiosidade natural de atrair pessoas capazes de dar a quem precise e receber em troca a gratidão dos que jamais esquecem. Nasceu da moral privada das pessoas de bem e tornou-se um dos lados mais bonitos do rosto das instituições bem dirigidas. As entidades filantrópicas idôneas contaminaram a ética pública dando origem ao Estado de Bem-Estar Social e ao Compromisso Social das Empresas. No Brasil, chegou com as Santas Casas de Misericórdia, ainda no período colonial. E o dia a dia que move o voluntariado tem o mais secular e elevado fundamento espiritual que é o de ser capaz de olhar a dor dos outros como se fosse a própria dor.

A Filantropia verdadeira é uma vocação. Não engana e nem frustra a confiança das pessoas, pois é a atividade que mais nos convida a sempre melhorar, visando reconstruir as diferenças do mundo em bases mais humanistas. A economia social que produz salva setores vulneráveis do esquecimento. É justo que o Estado a fiscalize, assim como é bom que o governante a estimule. O bom governo sabe que não deveria ser necessário pedir licença a ninguém para fazer o bem, pois não se rebaixa a virtude a condição de dever.

São várias as instituições públicas com que o CIEE do Paraná se relaciona de forma integrada e cooperativa. Está em prefeituras, nos CRAS, CREAS, Conselhos os mais diversos, empresas públicas e privadas. E Com o Programa JOVEM EM AÇÃO orienta os inscritos para a promoção da cidadania, a autonomia de pensamento, o uso da energia juvenil para a boa liderança, a proteção social básica, buscando a melhoria na qualidade de vida, a capacitação profissional e elevando a oportunidade de desenvolvimento psicossocial de adolescentes e jovens de comunidades vulneráveis.

Enfrenta junto com os jovens a fragilidade da população que vive em situação de risco pessoal ou social, decorrente da pobreza ou da privação, seja ela a ausência de renda ou do acesso aos serviços públicos primordiais, seja a vulnerabilidade própria da transição da vida que caracteriza a adolescência. Sem discriminação de nenhum tipo ajuda o jovem a buscar a igualdade quando a diferença o prejudica, a ter orgulho da diferença quando a igualdade o discrimina. Busca ajudar a colocar de pé o “jovem cidadão”, seguro de sua autoestima, conhecedor do seus direitos e deveres perante sua comunidade, o orientando para preparar-se para o primeiro emprego e a vida profissional dos que buscam outra qualificação. Identificamos o que específico de cada situação com um atendimento social individualizado, orientando e viabilizando o acesso dos participantes aos benefícios e serviços socioassistenciais disponíveis na rede de proteção

Com o FAMILIA EM AÇÃO, um espaço protegido de acolhimento e cuidado, desenvolvemos com os participantes mecanismos para o fortalecimento dos vínculos familiares, buscando minimizar as dificuldades de convivência entre os adolescentes e jovens na relação com seus familiares. Assessoramos os pais para que estejam seguros da sua função protetiva e essencial na estabilidade emocional dos filhos; identificamos com eles os caminhos de acesso aos benefícios e serviços socioassistenciais disponíveis na rede de proteção numa prefeitura, numa comunidade ou onde existir no Estado do Paraná.

O CIIE-PR tem ainda inúmeros CURSOS LIVRES de CAPACITAÇÃO E CIDADANIA visando o mundo do trabalho, destinado em especial aos mais vulneráveis, para que, por intermédio de capacitação pessoal e profissional, o enfrentamento das desigualdades sociais tenha uma perspectiva prática e de real esperança. Oferta desde a Arte do Bem Falar para preparar para uma entrevista, fazer um discurso, expor melhor uma ideia, até a Administração do Tempo. Da Informática Básica a Avançada, pois o mundo digital está aí e o homem desconectado não será um explorado, será irrelevante. Oferecemos também o curso de LIBRAS; Serviços Administrativos; Empreendedorismo; Gestão, Educação e Matemática Financeira. O velho e bom Português, o gosto pela redação, leitura de texto, e as Relações Interpessoais e como fazer um Trabalho em Equipe.

Mas, nada mais gratificante para nós do sistema CIEE do que ver a Filantropia se renovar a cada dia na relação com nossos parceiros, razão das homenagens que o CIEE-PR presta esta noite. E é o que vemos quando observamos os objetivos do Programa Jovens Promissores do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, idealizado e supervisionado pela 2ª Vice Presidência do TJ-PR, e aqui representado pela desembargadora Lídia Maejima, sua principal estimuladora. Ali percebemos a necessidade e o elevado significado do acolhimento institucional dos que têm a vida em risco a partir da rede de proteção que ele inspira. Um programa que visa proteger o jovem da vida vulnerável, imposta a muitos pela realidade bruta que o cerca, e o cerco que adultos de má índole impõem ao seu meio, violando sua integridade. E o ameaça de ser a mais uma fruta podre no pomar da violência contra a infância e a adolescência que ainda existe em nosso país. Pois o Tribunal de Justiça, em uma atitude de servir de barreira a desintegração social de jovens ameaçados, e de preparar para libertar adolescentes para viver na maturidade da vida em sociedade, se associou ao CIEE, dentre outros parceiros, para encontrar um caminho de luz na escuridão que é a violência. Instrumento de promoção e integração de pessoas à vida comunitária e à cidadania plena, o programa e a parceria com o Tribunal de Justiça que homenageamos significa mais um exemplo para quem admira e pratica a ação social para a autonomia e o desenvolvimento das potencialidades adormecidas em todos os jovens. Agradeço, em nome do CIEE, a harmonia de propósitos entre nossa instituição e a Justiça que tal parceria traduz.

Igualmente exemplar é o estímulo à emancipação e à capacitação profissional do cidadão que fundamenta o Projeto Portas Abertas dentro do acordo de cooperação entre o CIEE- PR e o 20º Batalhão de Infantaria Blindada, aqui representado pelo Comandante Coronel Gerson Rolin da Silva. Tendo como patrono o sargento Max Wolf Filho, herói paranaense na Segunda Guerra Mundial, que generoso e patriota, alistou-se voluntariamente na 1ª Companhia do 11º Regimento de infantaria de São João Del Rey, de onde saiu para Itália para lutar e morrer pelo Brasil e a democracia mundial. As características e atitudes deste jovem herói militar, em tudo revelam o mais alto preparo e desempenho profissional que é a marca dos Boinas Pretas. Os cursos livres de formação profissional que tal projeto oferece aos que vão desengajar-se da vida militar, associa o CIEE a um dos mais elevados princípios do 20º BIB que é “a disposição e determinação em muito bem cumprir todas as missões que lhe são atribuídas”. E, esta missão que homenageamos, foi criada pela decisão generosa e a visão social do Comandante Gerson, capaz de estender a mão ao seu comandado que passa para vida civil e poderia encontrar dificuldade de se adaptar rapidamente. Em nome do CIEE agradeço ao Exército brasileiro a confiança em mais essa parceria conosco. Sabemos a força que o entusiasmo, os desafios e o trabalho podem produzir no coração de nossos jovens. Pois como diz a Infantaria Blindada, “é no fogo bem mais forte que se forja o aço bom”.

São inúmeros os projetos e programas, as parcerias e os colaboradores que ajudam o CIEE neste trabalho de ajudar nossa juventude a se deslocar do risco social que a torna vulnerável em várias regiões de nosso país. Estamos atentos à heterogeneidade dos arranjos familiares e ao caráter multiétnico da civilização brasileira. Ao estender a mão a um jovem, em programas de estágio e aprendizagem, e tantos outros que desenvolvemos em todo o Estado e no Brasil, ajudamos as famílias a prevenir rupturas desnecessárias em seu meio. Reatamos vínculos, possibilitamos acesso a benefícios e à rede socioassistencial e programas de transferência de renda. Estimulamos potencialidades do mundo da educação e do trabalho. Ao recebe-los aqui, para homenageá-los e agradecer, vislumbramos um princípio que deve nortear a vida de quem se dedica a ajudar a quem precisa. Sempre lembro aos jovens que a autoestima é o oposto da autopiedade e que, se algo não pode nunca ser esquecido, progredir e mudar de vida é uma boa maneira de perdoar. Um bom pensamento antigo, que é um programa de vida para quem quer se erguer ou reerguer é o que diz que não se importe tanto com o que fizeram de você, o importante é o que você está disposto a fazer com que fizeram de você.

É o que pensa e faz o CIEE há mais de 50 anos pelos jovens brasileiros. E ao agradecer a atenção ao que acabo de dizer, reitero a homenagem que o sistema CIEE presta a todas as entidades presentes, desejando a todos Boas Festas e um Feliz Ano Novo.

Muito Obrigado.

PAULO DELGADO,

Coordenador do Escritório do CIEE Nacional em Brasília.