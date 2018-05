Cida repassa R$ 4 milhões para investimentos em oito municípios

Obras urbanas e compra de máquinas e equipamentos estão entre os investimentos que oito municípios paranaenses farão com apoio do Governo do Estado. Nesta quarta-feira (3), a governadora Cida Borghetti recebeu os prefeitos e assinou os convênios para repasse dos recursos, a maioria a fundo perdido. O montante soma R$ 4 milhões.

Cida afirmou que o investimento contribui para a modernização das cidades e para melhorar a qualidade de vida da população. “Temos uma parceria permanente com as prefeituras para garantir obras e equipamentos aos municípios”, disse ela. “Fazemos um governo municipalista, que tem a proposta de trabalhar pelas pessoas e humanizar as políticas públicas. Por isso, nada melhor do que fazer parcerias para investir diretamente onde as pessoas moram, que são as cidades”, afirmou.

TODOS OS DIAS – Segundo o secretário do Desenvolvimento Urbano, Sílvio Barros, convênios com os municípios serão firmados diariamente. “É um ano curto e é necessário agilizar porque os prefeitos precisam responder as demandas da população”, afirmou. “O prefeito sabe onde está a necessidade de sua cidade, o que justifica o repasse de recurso para que a própria prefeitura faça a obra”, destacou Barros.

O deputado estadual Alexandre Curi, que acompanhou o encontro, explicou que os parlamentares trabalham como uma ponte que faz a interlocução entre os municípios e o Governo do Estado. “As demandas têm sido atendidas de forma muito rápida”, disse ele. O chefe da Casa Civil Dilceu Sperafico e o deputado estadual Pedro Lupion também acompanharam a cerimônia.

OBRAS – O município de Antonina, no Litoral do Estado, terá R$ 1 milhão para pavimentação de ruas nos bairros de Itapema e Ponta da Pita. “São bairros residenciais e que também recebem muitos turistas. Com este recurso, sanamos os problemas locais e melhoramos a estrutura para receber os visitantes”, disse o prefeito José Paulo Azim.

Matinhos, também no Litoral, firmou um convênio de R$ 136 mil para a aquisição de equipamentos para a limpeza urbana. “Muitos paranaenses têm Matinhos como segunda residência, pois é para onde vão no verão. A cidade tem de estar preparada para recebê-los”, disse o prefeito Ruy Hauer. “A parceria com o Estado tem sido fundamental para os municípios litorâneos, nunca se investiu tanto na região como nos últimos anos”, afirmou.

Lazer e esporte são as áreas que receberão investimentos em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba. O prefeito Gerson Colodel explicou que o município firmou convênio de R$ 312 mil para a implantação de dois campos para a prática de esportes. “Nossa cidade precisa deste tipo de equipamento para oferecer uma opção de lazer aos jovens, para tirá-los das ruas e oferecer atividades saudáveis e espaço adequado”, disse Colodel.

Clique AQUI para conferir os investimento em casa cidade.