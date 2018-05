Cida reafirma compromisso com professores

Na primeira reunião com funcionários dos Núcleos Regionais de Educação dos Campos Gerais, realizada nesta sexta-feira (11), em Ponta Grossa, a governadora Cida Borghetti reforçou que vai ampliar cada vez mais o diálogo com a categoria. “Vamos valorizar nossos professores, porque eles têm a missão importante de defender as escolas públicas, e isso se reflete na educação dos jovens”, afirmou a governadora.

Participaram do encontro a chefe de Núcleo Regional de Ponta Grossa, professora Carmen Lucia, que tomou posse no final de abril, e cerca de 250 profissionais da educação da região, entre diretores de escola, professores, agentes e familiares. “Equipe que, tenho certeza, ajudará nosso Estado a avançar cada vez mais na educação”, disse Cida.

Na conversa com os profissionais, ela lembrou que em pouco mais de 30 dias de governo foi possível avançar na educação do Estado, com ações como a equiparação dos salários de 6,5 mil servidores da Educação ao piso regional do Paraná e o aumento do vale-transporte para 15 mil funcionários contratados pelo Estado pelo regime PSS.

Cida disse, também, que ficará atenta às demandas dos núcleos regionais e fornecerá as ferramentas necessárias para os professores do Estado. “Afinal, queremos que a educação do Paraná seja referência em todo o Brasil”, reforçou.

Para a chefe do núcleo de Ponta Grossa, a meta é desenvolver, em parceria com o Governo do Estado, educação de qualidade nos municípios dos Campos Gerais. “Mostrar que temos um grande potencial”, disse ela, que já está preparando um novo projeto para fortalecer a escola pública da região.