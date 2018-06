Cida parou nos 10%

O staff da governadora Cida Borghetti se preocupa com os números da pesquisa do Instituto Radar Inteligência, divulgada na última terça-feira. Depois do expressivo crescimento da governadora, que subiu de 5 para 10% nas intenções de votos ao assumir o governo do estado, os apoiadores de Cida esperavam por um novo crescimento e os números da pesquisa apontaram a estagnação em 10%. O que preocupa é que os deputados estaduais da base de apoio da governadora podem bater em retirada em prol de Ratinho Jr., que lidera as pesquisas.