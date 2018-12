A governadora Cida Borghetti autorizou neste domingo (9) o repasse de R$ 2,6 milhões para pavimentação asfáltica de Coronel Vivida, no Sudoeste do Paraná. O anúncio foi feito na 10ª Sede do Sabor, tradicional festival gastronômico que reuniu mais de 2,5 mil pessoas e marcou a comemoração pelos 63 anos de emancipação do município.

Cida salientou que o repasse, a fundo perdido, vai fomentar ainda mais o desenvolvimento do município. “Fazemos uma gestão municipalista, trabalhando em conjunto com os prefeitos para atender todas demandas da comunidade e melhorar a qualidade de vida da população”, disse.

O prefeito Frank Schiavini falou que os recursos serão usados para a pavimentação de quatro trechos, sendo dois no interior e dois dentro da cidade. “É um presente e tanto para o nosso município, que sempre foi muito bem atendido pela governadora”, disse ele, ressaltando que os quatro tratores, quatro caminhões e oito carros expostos no festival foram repassados recentemente pelo Estado.

Os equipamentos somam cerca de R$ 3 milhões. Ele também lembrou que desde abril o Governo do Paraná destinou outros R$ 4,9 milhões só para a pavimentação do município, sendo R$ 3,2 milhões para uma estrada entre a PR-158 até a comunidade de Limeira e R$ 1,7 milhão para o entroncamento da BR-373 até a comunidade de Caçador.