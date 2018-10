É preciso coragem. A governadora Cida Borghetti decidiu ir fundo na investigação e mudança no sistema de pedágio no Paraná. Anunciou novas medidas para apurar as irregularidades e reexaminar todas as concessões. As ações são decorrentes de fatos apurados pela Operação Integração II, 55a. fase da Lava Jato, que indica superfaturamento, cobrança de preço excessivo e desvio de recursos para alimentar propinas.

A medida mais radical é a edição de um decreto de intervenção nas seis concessionárias que administram o Anel de Integração.

Coronéis da Polícia Militar passam a fiscalizar as praças de pedágio e a buscar informações nas próprias empresas. Enquanto isso, uma ação judicial – ainda à espera de decisão – propõe a redução das tarifas entre 25% e 50%.

Rei da cocada

Pesquisas, pesquisas

Nada menos de oito pesquisas estão registradas no TRE para divulgação sexta e sábado (5 e 6) – vésperas da eleição para governador e senador no Paraná. Com exceção do Ibope, as outras sondagens são de institutos menores.

Coronéis do pedágio

Os seis oficiais da reserva da Polícia Militar, nomeados interventores por decretos assinados nesta quinta-feira (4) pela governadora Cida Borghetti, vão atuar dentro das concessionárias para impedir a continuidade dos atos irregulares nas concessões de pedágio no Paraná. Foram elaborados seis decretos, especificando o interventor que será direcionado para cada uma das concessionárias envolvidas.

Os interventores

Foram nomeados interventores os coronéis Luiz Rodrigo Larson Carstens, na Ecovia (Curitiba); Edison Luiz Feijó, na Rodonorte (Ponta Grossa); Marco Aurélio Paredes Czerwonka, na Caminhos do Paraná (Irati); Jurandi André, na Viapar (Maringá); Rubens Guimarães de Souza, na Econorte (Londrina); e Oscar Francisco Monteiro da Silva, na Ecocarataras (Cascavel).

Alvaro e Daciolo empatam

No Ibope de ontem, os números da lanterna: Alvaro Dias tinha 3%, 2% nas quatro pesquisas anteriores e agora 1%. Com a margem de erro tem de a zero a 3%. Cabo Daciolo tinha 1%, 1%, zero, zero, 1% e agora 1%. Com a margem de erro tem de a zero a 3%.nAlvaro Dias e Cabo Daciolo estão, portanto, empatados.

As diferenças

Alvaro recebeu para a campanha R$5.316.692,60, um misto entre doação de pessoas físicas, de outros candidatos e financiamento coletivo, e gastou até agora R$5.755.737,63. Daciolo, R$9.100,26, 100% de financiamento coletivo, e gastou até agora R$738,37.

Vaidades de Alvaro

Alvaro Dias, para Folha de S. Paulo: “Até podem dizer que eu tenho vaidade física, mas jamais política. Concorrer é muito mais uma responsabilidade do que um sonho”.

Cícero Cattani, também para Folha: “O que o Alvaro queria era ser o primeiro e único líder político paranaense; o rei da cocada”.

Segue candidato

Ogier Bucchi segue candidato ao governo do Paraná, pela coligação Pátria Brasil (PSL- PTC- Patriota). “Diferente da mentira que meus adversários no partido andam espalhando, eu não tive a candidatura barrada pela Justiça Eleitoral, em Brasília”, afirmou Bucchi

Vagas de professores

A Secretaria de Estado da Educação publicou nesta quarta-feira (3) os editais do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para o ano letivo de 2019. São três editais para a contratação de Professor, Professor Pedagogo e Tradutor e Intérprete de Língua Brasileira de Sinais (TILS); Assistente Administrativo, Técnico Agropecuário e Técnico Florestal e Auxiliar de Serviços Gerais.

Possesso

Ricieri Garbelini, está possesso com a divulgação de pesquisas fake que usam o nome de seu Instituto, o IRG. Para que se tenha uma ideia, a que mais circula é de deputados estaduais e federais do Paraná, a mostrar a lista dos que serão mais votados. Pois, pois, Ricieri diz que nunca, jamais, fez pesquisa de eleição proporcional. Até porque, diz ele, seria impossível fazer um levantamento com exatidão.

Tensão no PT

O desempenho do candidato Fernando Haddad nas mais recentes pesquisas do Ibope e Datafolha e a ameaça de uma derrota no primeiro turno para Jair Bolsonaro (PSL) acentuaram diferenças internas e levaram o PT a procurar culpados e buscar correções na reta final da disputa presidencial nas eleições 2018. O principal revés da candidatura Haddad ocorreu no índice de rejeição, que disparou nos últimos dias – crescendo de 9 a 11 pontos porcentuais nas sondagens dos institutos divulgadas nesta semana.

Quebrou o pau

Segundo relatos, as discordâncias entre o círculo mais próximo de Haddad e o grupo ligado à direção do PT ficaram evidentes na reunião da coordenação da campanha realizada nesta terça-feira, 2, na casa que abriga a produtora de vídeos da campanha, em São Paulo. O pau quebrou.

Mourão e o 13º

O candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro, general Hamilton Mourão, voltou a falar, esta semana, em São Paulo, sobre o 13º salário. Ele sabe que o 13º não pode acabar por ato do governo porque está na Constituição, “enraizado”. Só que acredita que uma emenda constitucional aprovada pelo Congresso pode mudar isso e dar ao trabalhador a opção de receber mensalmente 1/12 do salário como parte do 13º. “As pessoas poderiam economizar e teriam mais no final de ano”. Mourão acha ainda que, hoje, a empresa tira mensalmente 1/12 do salário do trabalhador para devolver em dezembro.

Exemplo

Ainda o 13º do general Hamilton Mourão: ele usa como exemplo o 13º pago pelo governo aos servidores, divididos em duas parcelas, a primeira no final de setembro e outra, no começo de dezembro. E lembra que governos estaduais estão atrasando o pagamento do 13º por falta de dinheiro e dividindo o pagamento – no ano seguinte. Mourão ainda justifica que empresas se endividam para pagar o 13º e quebram. “E os funcionários ficam sem emprego”.

Apoio

Pouca gente sabe disso: a primeira vez que Mourão falou sobre 13º foi na Câmara de Dirigente Lojistas de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, provocando até uma contraordem de Bolsonaro. Na entidade rio-grandense, contudo, muitos médios empresários aprovaram a visão – e a alternativa – do general reformado.

Não dá

Por enquanto, não dá para João Doria dizer que, se fosse ele o candidato tucano à Presidência, estaria melhor colocado nas pesquisas. Ele está empatado com Paulo Skaf para o governo de São Paulo e as pesquisas indicam favoritismo do presidente licenciado da Fiesp no segundo turno.

Desceu do salto

O PT ficou atônito com a alta de Jair Bolsonaro, nos últimos dias e resolveu descer do salto rapidamente, depois de já ter considerado vitória (muitos petistas já falavam até em formação de ministros). E Fernando Haddad resolveu, depois de elevar a voz contra Bolsonaro, mudar o tom. Ele já tenta buscar votos de centro-direita no segundo turno. No debate de hoje, na Globo, Haddad já sabe antecipadamente que será bombardeado, mas deverá manter essa linha.

Olho no segundo

O segundo turno deverá mesmo reunir Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. Serão 20 dias de campanha, com tempo igual de TV para cada lado. Até os aliados do Capitão sabem que conteúdo não é o forte de Bolsonaro, mas o antipetismo será explorado ao máximo. A ideia é empurrar o PT no colo de Haddad, com especial destaque para Dilma Rousseff. Os analistas acham que Haddad ainda não foi contaminado pelo partido.

Novas apostas

Em final de campanha, não apenas o bloco de Haddad, mas igualmente o de Bolsonaro (e até mesmo o pessoal de Ciro Gomes, sem chance), lembram que, na eleição de 2014, Aécio Neves (PSDB) tirou em São Paulo 7 milhões de votos de vantagem sobre Dilma Rousseff – e quase em cima da hora. E há os que apostam que, também repetindo 2014, o PT consiga volume de votos no Rio e em Minas Gerais. Os mais lúcidos não acreditam nisso.

Naufrágio

Confirmando-se o atual cenário, o partido liderado por Marina Silva deverá ficar fora da cláusula de barreira e perderá seu funcionamento partidário. São projeções de institutos de pesquisa e previsões de políticos sobre a composição do Congresso em 2019. A Rede obteve seu registro definitivo em setembro de 2015 e terá dificuldade para superar a exigência de votação mínima para que os partidos tenham acesso ao fundo partidário e ao tempo gratuito de rádio e TV.

Mais negativados

Ciro Gomes, se vencesse, teria um trabalho e tanto para salvar os negativados do país; novos números do Serasa subiu para 62,9 milhões em agosto de 2018 e o montante de dívidas dos devedores atingiu R$ 274 bilhões no mesmo mês, com valor médio de R$ 4.453 por pessoa.

Distância

Às vésperas das eleições, Fernando Haddad tem mantido distância do mercado e, sempre que possível, ataca os bancos em seus discursos. Planeja até controlar o spread. Seus aliados lembram que ele não é um estranho no ninho. Haddad foi analista de investimento do Unibanco e consultor da Fipe – Fundação de Pesquisas Econômicas, o que pouca gente sabe. Na campanha, ele quis abrir conversa com a área, mas foi proibido por Lula.

Sapato em chamas

A nova peça de desejo entre as celebridades é a sandália “em chamas” da Prada, inspirada no automobilismo. O modelo, que apresenta “labaredas” pequenas na parte de trás, ganhou o coração de muitas mulheres famosas, graças a seu design pouco convencional e mix de cores neon. A peça apareceu pela primeira vez em 2012 e foi relançada na coleção de inverno 2018 da grife de Miuccia Prada inspirada nos anos 50 e no automobilismo. Custa de US$ 1.100, perto de R$ 4.200 e tem várias cores, como branco e verde, laranja e preto e até mesmo rosa e branco.

Desigualdade

As empresas decidirão até o final do ano onde colocarão a maior parte de seus recursos para financiar a cultura, via renúncia fiscal da Lei Rouanet, agora modificada. A ideia é do Ministério da Cultura para reduzir a desigualdade entre São Paulo e Rio e demais regiões. De 1993 a 2018, o Sudeste recebeu 80% dos recursos captados em todo o país, enquanto Norte ficou com apenas 15%. No ano passado, os recursos captados somaram R$ 1,19 bilhão – R$ 937 milhões para Sudeste.

Sem-terrinha

As redes sociais estão exibindo vídeos de crianças transportadas em ônibus fretados pelo MST para irem participar do I Encontro Nacional de Crianças Sem-terrinha no Espírito Santo. Lá foram treinadas para invasão de terras e instruções para participarem da guerrilha urbana. Cantam hinos próprios e usam imitações de armas feitas com madeira.

Na prisão

O ex-governador José Maria Marin e ex-presidente da CBF, com 86 anos, preso nos Estados Unidos (deve cumprir pouco mais de dois anos para ganhar a condicional), acaba de ganhar R$ 44 mil de pensão alimentícia da Câmara Federal, referente aos meses de junho e julho. Ele ganha R$ 20,2 mil todos os meses depois de ter contribuindo por 11 anos ao sistema previdenciário do Congresso. Hoje, o ex-dirigente deve US$ 4 milhões a seus advogados.

No muro

Nada de novo: num segundo turno, o PSDB não deverá apoiar Jair Bolsonaro e tampouco Fernando Haddad, permanecendo em cima do muro, posição historicamente ocupada pelos tucanos. Fernando Henrique Cardoso, pessoalmente, gosta muito do candidato do PT, mas nem ele avançará rumo a um apoio. Arthur Virgílio, prefeito de Manaus, que queria disputar o Planalto, diz que “o PSDB acabou” e está apoiando Marina Silva.

Farra dos servidores

Nessa eleição quando se discute privilégios do funcionalismo, nada menos do que 1.636 servidores da União, Estados e municípios estão de licença (e ganham normalmente no período) porque se candidataram a algum cargo público. Só no governo federal o custo para manter 286 servidores afastados chegou a R$ 4 milhões em agosto. Em pleitos anteriores, muitos usaram a licença para uma folga remunerada de três meses, quando fizeram campanha – surpresa – para outros candidatos.

Última carta

Geraldo Alckmin usou trechos da delação premiada de Antonio Palocci, que entregou Lula, Dilma Rousseff e companhia, para tentar derrubar o Fernando Haddad do segundo lugar das pesquisas. Analistas políticos acham que o ataque chegou tarde demais.

Sem importância

A pesquisa Datafolha mostrou que 40% dos eleitores não dão a mínima importância ao horário eleitoral na TV e rádio. Para esses o horário não ajuda na escolha de nenhum candidato.

Desespero

A provável derrota do PSDB na corrida presidencial está causando desespero aos correligionários. E muitos acreditam que o tamanho do partido deve encolher consideravelmente nos próximos anos. Se João Doria perde em São Paulo, o desastre será maior ainda.

Nem pensar

A queda da presidenciável Marina Silva, que chegou a aparecer em segundo lugar nas pesquisas, foi uma surpresa geral para muitos. E fez com quem alguns adversários se aproximassem para pedir apoio ainda no primeiro turno, no qual Marina abriria mão de sua candidatura e declarasse apoio ao outro. O mais insistente foi Ciro Gomes, que Marina Silva imediatamente afastou: apoio agora nem pensar, haveria uma possibilidade para um segundo turno.

Não é tudo isso

Por não receber apoio de Marina Silva, o PDT, partido de Ciro Gomes atacou a candidata. Disse que Marina não é tudo o que ela pensa e que nem tem tanto prestigio assim. E lembram que Marina Silva em 2014 só chegou a ficar em primeiro lugar nas pesquisas da época porque o brasileiro estava sensibilizado com a morte de Eduardo Campos. Só que, agora, ela não tinha este apelo, por isso caiu bruscamente nas pesquisas.

Tem certeza

O presidenciável Fernando Haddad, em campanha pelo Rio de Janeiro atacou seu principal adversário Jair Bolsonaro falando que ele precisa de tratamento psicológico. Mais: Haddad tem certeza de que vencerá o capitão no segundo turno.

Inspiradoras

A Confraria Mulheres Inspiradoras, de Geovana Quadros, comemora seus dois anos de atividades com novo evento, no próximo dia 8, na Casa Petra, em São Paulo, sobre combate à violência contra a mulher, seguido de jantar beneficente para a ONG Bem Querer Mulher, do qual Ana Maria Braga é embaixador.

Menos partidos

As pesquisas indicam que os partidos devem ser reduzidos à metade, este ano, caindo dos atuais 35 para os 18 que deve superar a chamada “cláusula de barreira” e poderão ter atuação plena no Congresso e parlamento estaduais e municipais. Em valor de 2018, só esses 18 terão acesso aos R$ 800 milhões do Fundo Partidário e ao R$ 1,7 bilhão do Fundo Eleitoral, na eleição municipal de 2020, confirmando a tendência das pesquisas.

Entre os melhores

O chef brasileiro Alex Atala permanece na lista dos melhores profissionais do mundo, segundo o ranking do Best Chef Awards ocupando o 7º lugar. No ano passado, ele já havia aparecido na lista em 4º lugar. O primeiro lugar ficou com o espanhol Joan Roca.

Liberdade

Há quem garanta que se Fernando Haddad chegar ao planalto outros petistas, além de Lula, também ganharão liberdade, entre eles, Delúbio Soares, e, claro, José Dirceu. O único que deverá continuar condenado é Antônio Palocci, por causa de sua delação premiada, que entregou o ex-presidente e seus companheiros.

Contra-ataque

O presidenciável Jair Bolsonaro é um nome certo para o segundo turno, e seu adversário será Fernando Haddad. O capitão, sem poder fazer campanha nas ruas, porque ainda se recupera do atentado que sofreu, já começa a atacá-lo e de quebra o PT “Não permitiremos que controlem a mídia e a internet e que acabem com a Lava Jato. Nosso país não merece ser governado de dentro da cadeia ou por seus alinhados políticos mascarados como opções, mas com a mesma essência que nos destrói. Vamos juntos impedir que destruam o Brasil”.

Números

Nesta eleição serão disputadas 1.654 vagas – 1 para presidente, 27 para governadores, 54 para senadores, 513 para deputados federais, 1035 para deputados estaduais e 24 para deputado distrital. O total de candidatos chega a 26.965.

Nua no palco

A atriz Alexia Dechamps, 50 anos, tentou de todas as maneiras convencer o diretor Jorge Farjalla de fazê-la aparecer inteiramente nua em Senhora dos Afogados, peça de Nelson Rodrigues,que ela protagoniza e que estreia amanhã no Teatro XP, no Rio. Depois deverá ganhar novo tour entre São Paulo, Recife e Belo Horizonte. “Depois que peguei a personagem de jeito, ficar nua passou a ser o de menos. Estou totalmente à vontade e quero sair dos padrões de beleza e elegância”. Em 1995, ela exibiu sua nudez em Playboy.