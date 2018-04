Cida formaliza posse de Antônio Carlos Nardi na Saúde

Antônio Carlos Figueiredo Nardi assumiu nesta sexta-feira (20) a Secretaria da Saúde do Paraná. A posse formal ao novo secretário foi dada pela governadora Cida Borghetti, em solenidade realizada em Maringá, onde Nardi atuou como secretário municipal da área. Cirurgião dentista de formação, Nardi ocupava até o último dia 6 de abril o cargo de secretário-executivo do Ministério da Saúde.

Ele foi um dos primeiros confirmados pela governadora para compor seu secretariado. “A saúde é uma das áreas que mais tem atenção do governo, sempre com a meta de ampliar e aprimorar cada vez mais o atendimento à população. O convite a Nardi se deve a sua trajetória, com longa experiência em gestão pública da saúde”, afirmou Cida.

“Nosso novo secretário fez um excelente trabalho no período em que atuou no Ministério da Saúde e trará todo o conhecimento como gestor público também para o Paraná. Essa expertise será importante, no sentido de alavancar recursos e viabilizar a execução de novos projetos”, afirmou a governadora.

Segundo ela, a escolha de Maringá para a solenidade de posse do secretário da Saúde, assim como as da secretária da Educação em Londrina e a do chefe da Casa Civil em Toledo, reforça o sentido de interiorização deste governo. “Queremos descentralizar as ações do governo, levá-lo para mais perto dos cidadãos, avançar, humanizar”, afirmou.

O novo secretário relatou que já iniciou o mapeamento de toda a rede de saúde do Estado. “Agora, nosso maior desafio é implementar, junto com prefeitos, secretários municipais, vereadores, conselheiros e servidores, uma saúde com foco na prevenção. Queremos um Paraná mais saudável e melhor para todos”, disse ele. “Vamos manter os programas e ações em andamento, com prioridade para políticas de prevenção e promoção da saúde. Nosso foco é construir pontes para o diálogo”, afirmou.

Natural de Mococa (SP), Nardi mudou-se para Maringá depois de formado. Com mestrado e doutorado em saúde coletiva, pela Universidade de Brasília, ele atuou na região Noroeste como secretário municipal de saúde Floresta, Marialva e Maringá. Em 2015, assumiu a Secretaria Nacional de Vigilância em Saúde. Entre abril de 2016 e abril de 2018 foi o titular da secretaria-executiva do Ministério da Saúde. Também foi presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná (Cosems-PR), do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) e titular da Comissão Intergestores Tripartite.