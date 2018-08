Já está definido o endereço em que atuará o futuro staff de marketing e jornalismo da campanha de Cida Borghetti, comandado pelo publicitário Marcelo Cattani: Rua Simon Bolívar, 1344, Alto da Rua XV.

E o “slogan” da campanha de Cida “é perfeito, sem reparos”, conforme um dirigente do PP engajado no pleito: “Cida firme e forte”. Opinião de que partilham muitas fontes publicitárias ouvidas.

A definição, sintética, mote de campanha, fortalece a imagem da mulher bonita, que, com gestos bem femininos de acolhida ao próximo, mostra firmeza no enfrentar desafios no Governo. “Alguns deles podem até sugerir rompimento com antigos parceiros. Mas ela vai tocando o barco, firme e forte”, registra deputado federal da base de Cida.

O CRIADOR

Perguntei a um deputado estadual em plena campanha pró Cida sobre a autoria do “slogan”. Ele a atribuiu a um amplo “brain storm” em que se envolveram políticos, publicitários, dirigentes partidários e a própria Cida.

Já outras fontes ouvidas garantem que a autoria do “Cida firme e forte” é criação de Juca Pacheco, da GPAC, a agência que cuidará de toda a produção de marketing da campanha em associação com Cattani.

GRAVAÇÕES

As imagens da campanha majoritária de Cida serão assinadas pelo mestre Carlos Deiró, uma presença sem par nos últimos 35 anos em campanhas políticas no Paraná. Ele é dono, em sua produtora, de precioso e insubstituível acervo de imagens, indo desde os primeiros dias, por exemplo, do político Jaime Lerner.

Já as gravações com candidatos nas eleições proporcionais ficarão a cargo da empresa do publicitário Marcos Yurk, com muitos anos de atuação no Estado.

Não se fala em gastos com as campanhas, hoje sustentadas pelo Fundo Eleitoral, a melhor forma encontrada para acabar de vez com o chamado caixa dois.

Na Capela da Glória, muito conflito e duas inaugurações

Preparam-se alguns momentos “históricos” no Alto da Glória: terminado, dia 1, o restauro da capela Nossa Senhora da Glória, doada pela família Leão à Mitra Arquidiocesana de Curitiba, sinais de guerra são vislumbrados. Tudo porque o prefeito Rafael Waldomiro Greca de Macedo promete reinaugurar o espaço religioso segundo seu gosto e sob sua batuta; ou sua régua. Quer imprimir a devida ‘mise-en-scène’, com toques supostamente ditados por quem – seria, no caso, ele – entende como ninguém de cerimonial eclesiástico.

ROMA ETERNA…

Por outro lado, os dirigentes da Cúria Metropolitana – subordinada ao arcebispo dom José Antonio Peruzzo -, querem fazer a reinauguração segundo o modelo ditado oficialmente pela Santa Madre. E não pretendem arredar da decisão. Afinal, esse povo tem 2mil anos de experiência em inaugurar templos.

Quem sabe até ocorra uma rededicação do templo segundo as leis canônicas. Tudo pode acontecer.

O que se comenta no gabinete de Rafael é que o prefeito já teria até pedido audiência ao arcebispo, para tentar acertar os ponteiros. Afinal, ele sabe que “Roma Locuta, Causa Finita”.

NOVAS BATALHAS

De qualquer forma, fique claro que, apesar da pressão gerada pelo alcaide, não foi pendurado no teto da capela um quadro dito “histórico”, insistência de Rafael Waldomiro. Prevaleceram as opiniões técnicas, seguindo o modelo técnico de restauro, sem adição de peças estranhas ao espaço.

O restauro da Capela Nossa Senhora da Glória decorreu de recursos liberados por lei municipal do Mecenato. Começou a materializar-se no governo Gustavo Fruet.

PAZ TEMPORÁRIA

Mas a paz não é definitiva. Logo poderemos ter novos embates entre o prefeito e técnicos que serão escolhidos, mediante concurso, para o restauro de duas outras preciosidades histórico-arquitetônicas de Curitiba: a Igreja da Ordem e o Belvedere da Praça João Cândido, futura sede da Academia Paranaense de Letras (APL).

Candidaturas (I):

MDB do Paraná vai confirmar a candidatura de João Arruda ao governo

O MDB do Paraná (MDB-PR) vai confirmar a candidatura do deputado federal João Arruda à governador na reunião da Executiva Estadual, convocada pelo presidente do partido senador Roberto Requião, nesta sexta-feira (3), às 17 horas, na sede do Diretório Estadual, na Avenida Vicente Machado, 988, em Curitiba.

Na convenção do MDB-PR realizada no sábado (20), os convencionais do partido delegaram à executiva o poder de decidir entre coligação ou o lançamento da candidatura própria de Arruda.

“ALTERNATIVA VIÁVEL”

O deputado disse que a confirmação do seu nome é uma alternativa viável para o partido ganhar as eleições para o Governo do Paraná. “Sou candidato do maior partido no Paraná, com o maior número de prefeituras e a maior militância. Vou para o segundo turno e vamos vencer as eleições, pois nosso partido tem projetos e ideias e estamos preparados para o debate”, afirma.

ÁRVORE GENEALÓGICA

O deputado federal João Arruda, sobrinho de Roberto Requião – o controlador do MDB – é filho de João José de Arruda Neto (in memoriam), homem de comunicação que por anos foi diretor artístico da TV Paranaense, Canal 12, de Curitiba. Sua mãe é Lúcia Requião de Mello e Silva, irmã do senador.

Com raízes no Norte pioneiro do Paraná, o avô paterno de Arruda foi advogado de prestígio na região; sua tia, Denise (in memoriam), foi juíza no Paraná, desembargadora e depois ministra do STJ.

Buenos Aires na revista Panorama do Turismo

Está no ar a edição de agosto da revista Panorama do Turismo, produzida dentro de projeto conjunto com o Grupo BRT. Dessa vez, o exclusivo conteúdo editorial destaca os atrativos turísticos de Buenos Aires, a capital da Argentina.

Acesse a versão digital da publicação, marcada pela qualidade que lhe dá seu publisher e diretor, o jornalista Júlio Cesar Rodrigues: http://www.panoramadoturismo.com.br/.

Vigília em Curitiba em defesa da vida

Entra em debate nesta sexta-feira no STF a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 442, que pede ao STF a legalização do aborto até 12 semanas de gestação.

A Arquidiocese de Curitiba manifestou-se em seu site e redes sociais, reafirmando a posição da Igreja “em defesa da integralidade, inviolabilidade e dignidade da vida humana, desde a sua concepção até a morte natural”, condenando, “assim, todas e quaisquer iniciativas que pretendam legalizar o aborto no Brasil”. Confira a nota reproduzida aqui: http://arquidiocesedecuritiba.org.br/2018/07/31/cristaos-na-luta-contra-a-legalizacao-do-aborto/.

SANTO ESTANISLAU

Em Curitiba, no dia 3 de agosto, uma instituição ligada à Igreja Católica, a Casa Pró Vida Mãe Imaculada, realiza uma Vigília – com momentos de oração e adoração, em favor da vida desde a concepção. Será nesta sexta-feira, das 21h às 24h, na Paróquia Santo Estanislau – Rua Emiliano Perneta, 441. A Casa Pró-Vida Mãe Imaculada acolhe mulheres que estão em risco de fazer um aborto, dando apoio psicológico, material, assistencial, médico e jurídico. Em 5 anos de existência, já atendeu mais de 400 mulheres.

O Padre Silvio Roberto, diretor da Casa, fica à disposição para atender à imprensa sobre este tema (ADPF 442). Contato para imprensa: 99625-1224 – Márcia – assessoria da Casa Pró Vida.

Candidaturas (II)

Cida destaca exemplos do Paraná na convenção do PP em Brasília

A governadora Cida Borghetti destacou os exemplos do Paraná que servem de referência nacional de gestão pública durante convenção nacional do PP realizada nesta quinta-feira, 2, em Brasília. “Com determinação, firmeza, pautada pela política progressista, uma política que contempla todas as áreas com foco na inovação, na modernidade, numa gestão eficiente. Em 90 dias liberamos R$ 5 bilhões e três mil convênios assinados com as 399 cidades do Paraná. Colocamos em prática a Divisão de Combate a Corrupção que deflagrou a maior operação esta semana. O Brasil todo pode acompanhar”, disse Cida.

“Há praticamente 120 dias, assumimos o governo como a primeira mulher a governar o estado em 165 anos. O nosso governo é pautado por uma agenda municipalista que prioriza ações e obras em todas as cidades. Somos exemplos ao país de uma gestão pública eficiente, que cortou gastos e despesas, e que hoje não só paga os salários e os fornecedores em dia, como também faz um investimento recorde em obras de infraestrutura e obras que representam mais qualidade de vida às cidades e aos moradores do Paraná”, completou Cida.

Cida Borghetti ainda saudou os convencionais e os pré-candidatos do partido na disputa das assembleias legislativas, Câmara dos Deputados, Senado e aos governos estaduais. “Senadora Ana Amélia, essa mulher que é o retrato da boa política, da perseverança, da honradez, do ponto de equilíbrio. A sua sabedoria busca o diálogo, busca o equilíbrio e não tenho dúvida de que de norte a sul os progressistas terá a vitória. A vitória de raiz lá no Rio Grande do Sul”, disse.

“Eu conto com vocês e vocês podem contar comigo. Vamos juntos levando a mensagem do bem, levando a harmonia, levando a coerência e buscando sempre o ponto de equilíbrio”, completou Cida.

Jamie Oliver, em crise, chega a Curitiba

Jamie Oliver, o ex-ajudante de cozinha de um restaurante londrino há 22 anos foi revelado como grande mago da culinária, transformando-se em milionário que hoje detém fortuna de R$ 750 milhões, não vai bem das pernas. Fez da televisão seu quartel mundial. Seus empreendimentos compreendem 37 restaurantes espalhados em diversos países. Do total, deverá fechar 12 deles, como parte de acordo com credores dos empreendimentos do “chef”.

Mais que restaurantes, Olivier é campeão de licenciamentos, também autor best seller em livros e outros empreendimentos.

PRATOS PRONTOS

Ao mesmo tempo, numa aposta no Brasil, Oliver abriu em maio um restaurante em Curitiba, casa que ainda não conseguiu muita expressão de mídia nem de clientela VIP.

No Brasil Jamie chegou a licenciar uma linha de pratos prontos da Sadia, marca de BRF, em 2016. No entanto, a linha foi descontinuada pela Sadia, no mês de julho último.

Opinião de Valor

Melhor carreira para o futuro? Saber pensar

Inteligência artificial e a relevância renovada da filosofia no mercado de trabalho

Nikola Krestonosich

Desde seus primeiros dias na costa leste do Mediterrâneo, mais especificamente na costa do que hoje é a Turquia, a filosofia teve que enfrentar a acusação de ser inútil. Repetidamente, os filósofos tiveram que se defender contra a acusação de não contribuir com nada para a sociedade como um todo. E desde a história de Thales de Mileto de cair num poço enquanto olhava para as estrelas, nunca faltaram histórias de filósofos desajeitados, e eles quase constituem todo um gênero literário dentro da história da filosofia.

MOLDAM OCIDENTE

Mas, apesar dessa representação usual, a filosofia tem sido um fator-chave na formação da história. Não apenas no sentido de que os filósofos tiveram um papel ativo em momentos importantes (apenas temos que pensar em Brutus e Cássio tramando contra César, John Locke participando da fundação do partido inglês Whig ou John Stuart Mill como um oficial administrativo da Companhia Britânica das Índias Orientais), mas também no sentido de que os trabalhos dos filósofos na verdade moldaram as ideias da sociedade ocidental. As pessoas tendem a esquecer, mas a verdade é que o que hoje entendemos por pesquisa científica, economia e até política, só para citar as primeiras coisas que vêm à mente, são o produto final de um processo de pensamento que foi iniciado por filósofos.

VOLTA A SER CRUCIAL

E todos os sinais atuais apontam para uma época em que a filosofia voltará a ser crucial na formação da opinião pública. Os desenvolvimentos em inteligência artificial (IA) são de tal magnitude e estão ocorrendo em ritmo tão rápido que eles estão pressionando por uma reavaliação de conceitos fundamentais, e é o filósofo, e seus colegas humanistas, que estão em uma posição melhor para fazer, ou pelo menos iniciar este processo de reavaliação.

DRAMATURGOS, POETAS…

Todas as empresas de tecnologia que trabalham no campo parecem entender isso. Elas estão contratando dramaturgos, poetas e até mesmo comediantes para ajudá-las a melhorar seus assistentes pessoais baseados em inteligência artificial, e estão cortejando filósofos para ajudá-las a entender a natureza dessas invenções.

É em conexão com esses desenvolvimentos que o bilionário e empreendedor de tecnologia Mark Cuban tem afirmado ultimamente que, em um futuro próximo, a graduação em filosofia será mais valiosa do que uma graduação em ciência da computação ou engenharia:

FILÓSOFOS EM ALTA

“Eu vou fazer uma previsão; em 10 anos, um diploma de artes liberais em filosofia valerá mais do que uma graduação tradicional de programação… O que está acontecendo agora com a inteligência artificial é que começaremos a automatizar a automação. A inteligência artificial não precisará de você ou de mim para fazer isso, ela será capaz de descobrir como automatizar as tarefas nos próximos 10, 15 anos. Agora, a parte difícil não é se mudará ou não a natureza da força de trabalho. A questão é, durante o período em que isso acontece, quem será deslocado?

MUDANÇA SERÁ RADICAL

Os analistas veem o mercado de trabalho como algo que mudará radicalmente nos próximos anos e até mesmo afirma que os empregos que são mais lucrativos agora (contabilidade e programação de computadores, por exemplo) estarão sujeitos aos poderes da automação. Para se manter competitivo, ele aconselha os jovens a se formarem em cursos que ensinam a pensar de uma maneira geral, como filosofia:

“Saber como pensar criticamente e avaliar a partir de uma perspectiva global, eu acho, será mais valioso do que o que vemos como carreiras do momento, como a programação”.