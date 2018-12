A governadora Cida Borghetti inaugurou nesta sexta-feira (14), em Cambé, no Norte do Paraná, a ampliação do Centro de Reservação Esperança. A obra aumenta em 70% a capacidade do sistema de abastecimento do município, que já fornece água tratada para 100% da população urbana.

Na mesma solenidade, também autorizou a licitação para a construção de uma nova escola e assinou convênio para a coleta seletiva de lixo da cidade. Os investimentos somam cerca de R$ 20 milhões.

“São recursos que vão melhorar a qualidade de vida de todos os cidadãos de Cambé e da região”, disse Cida. “Procuramos atender todas as 399 cidades do Paraná, sem distinção de tamanho. Afinal, o que importa são as pessoas”, acrescentou a governadora, ressaltando que nos últimos oito meses o Estado autorizou mais de R$ 6 bilhões para todos os municípios paranaenses.

Para o prefeito Zé do Carmo, o Governo do Paraná e o município estão caminhando juntos em prol da educação e da saúde dos cidadãos do município. “Já investimentos 62% do que arrecadamos nessas duas importantes áreas. Agora, com o apoio do Estado, vamos melhorar ainda mais o atendimento à população”, afirmou.

RESERVATÓRIO – Com um investimento de R$ 9 milhões, a obra, que consiste em um novo reservatório e duas estações elevatórias, resulta em mais 7,2 milhões de litros de água armazenada para a distribuição. “É um projeto grandioso que visa atender não só Cambé, mas também os municípios ao redor”, disse o gerente regional da Sanepar, Sérgio Ricardo Veroneze.

Veroneze também afirmou que com a ampliação do sistema, a Sanepar já se prepara para levar a água do Rio Tibagi para a cidade vizinha Rolândia. “Isso mostra dedicação da companhia aos serviços prestados à comunidade”, afirmou ele, lembrando que nos últimos quatro anos foram investidos R$ 230 milhões em saneamento só na região.

A Escola do Café terá 16 salas de aulas para atender estudante do ensino infantil até o médio. O investimento é de R$ 9,8 milhões. A licitação será aberta no dia 27 de dezembro deste ano. “Empenhamos essa obra ainda neste mandato e a empresa vencedora poderá iniciar a construção já no início de janeiro”, disse o diretor-presidente da Fundepar, José Roberto Ruiz.

O prefeito disse que a construção do colégio é uma grande conquista para o município. “É uma obra aguardada há cerca de sete anos pela nossa população”, disse ele.

A governadora também formalizou com a prefeitura de Cambé um convênio para a coleta seletiva de lixo no valor de R$ 287 mil.

MAIS ANÚNCIOS – Na solenidade, Cida também formalizou convênio com a Prefeitura de Centenário do Sul para o repasse de R$ 114 mil para uma escola do município e outro convênio no valor de R$ 89 mil para a construção de um parquinho na cidade de Astorga.