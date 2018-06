CIDA E FERNANDA ESTRANHARAM-SE NA ‘MARCHA PARA JESUS’

Até quarta, 6, meus informantes garantiam que a expressiva saída de nomes de confiança de Beto Richa no Governo Cida tinha terminado.

Eu cheguei a escrever que Fernanda Richa, ex-primeira dama, e Fernando Ghignone, um dos condutores do PSDB estadual, deveriam permanecer no atual governo.

Nesta quinta, 7, tive novas informações que, se confirmadas, colocarão por terra minhas observações.

A MARCHA PARA JESUS

Na verdade, segundo fontes, a relação da governadora e Fernand Richa, se já não era muito boa antes da nova realidade governamental, piorou na manifestação religiosa da Marcha para Jesus, na Praça de Salette, defronte ao Palácio Iguaçu.

Foi naquele evento evangélico que as duas mulheres, católicas e devotas de NS Aparecida, se estranharam feio.

Foi um choque verbal, “vigorosamente” registrado, anunciando desagrados mútuos.

DEONILSON E EZEQUIAS

No centro do entrevero – sem conotações de gritaria, é claro – estiveram questionamentos de Fernanda Richa sobre as recentes defenestrações de nomes muito caros à família Richa, nomes recém desembarcados do Governo. Dois deles teriam sido o motivo dos protestos de Fernanda – Ezequias Moreira e Deonilson Roldo.

ODEBRECHT E QUADRO NEGRO

Os dois estão envolvidos em denúncias do grande rolo da Odebrecht (Deonilson); e também aparecem em outras denúncias, como a de Nelson Leal, do DER e a da Quadros Negro.

Ezequias estaria complicadíssimo, segundo olhar de gente do MP; aliás, garantem os avaliadores da crise que os dois ex-secretários são os mais contemplados nas várias denúncias que estão pululando em relação ao governo Richa.

As mesmas fontes, geralmente muito seguras, informam ainda que tanto Fernanda Richa (secretária de Estado do Desenvolvimento Social) e Fernando Ghignone, secretário de Estado da Administração, deverão deixar o Governo de Cida Borghetti no final deste mês.

A saída de Fernanda teria, oficialmente, a explicação de que deixará o cargo para fazer campanha para o filho Marcello.

NA FUNDAÇÃO TV EDUCATIVA, COM ÂNGELA

A jornalista Ângela Luvizoto é agora poderosa dirigente da TV Educativa, a E.Paraná.

Foi designada para sua direção a pedido de Marcelo Catani, hoje secretário de Comunicação da Prefeitura de Curitiba.

Catani, sabe-se, é um “protegé” de Margarita Sansone, doublê de primeira dama municipal e condestável influenciadora na vida da Municipalidade. Influência que exerce nem sempre com discrição, é certo.

Goste-se ou não de Catani uma realidade parece cada vez mais clara: ele deverá ser o marqueteiro da campanha eleitoral de Cida Borghetti.

MODESTO CARVALHOSA E A ABERRAÇÃO DO VOTO IMPRESSO

O jurista Modesto Carvalhosa desembarca nesta quinta-feira (7), em Curitiba, pronto a defender com unhas e dentes o voto impresso e criticar a apuração secreta que ora se faz por meios eletrônicos.

ENRABICHADOS

Carvalhosa falará no Graciosa Country Club, ao lado dos juristas René Ariel Dotti e Miguel Reale Jr., a um público que boceja ante a possibilidade de comparecer a uma cabine de votação por todos os motivos do mundo, inclusive o de que colaborou em alguma medida, em anos recentes, com o jogo de cartas marcada. Agora, desiludidos, enrabicham-se.

EM 60 PARCELAS

O tema não é bem a apuração secreta nem o voto papel. Carvalhosa e seus pares vão falar de leniência premiada, um brinde que a Justiça vem dando às empresas que revelam suas mutretas públicas com dinheiro público e se dispõem a devolvê-lo. Em 60 parcelas a perder de vista.

CANETAS VERMELHAS

Carvalhosa é do tempo em que dormia-se ao lado das urnas de papel e quando a apuração começava, em ginásios lotados de mesas grandes e sólidas, os apuradores munidos apenas de canetas vermelhas para assinalar os votos brancos e nulos eram vigiados de perto por fiscais partidários. Nada mais anacrônico. Mas é o tipo de apuração que Carvalhosa aprecia. Ampla, lenta, gradual e nem sempre precisa.

CACARECO, MACACO TIÃO

Curitiba foi uma das primeiras capitais do país – senão a primeira – a adotar a urna eletrônica, em 1996, durante as eleições municipais. O prefeito eleito foi Cassio Taniguchi, então no PDT. Reclamou-se, à época, do fim do voto de protesto. Nunca mais Cacareco, nunca mais Macaco Tião. Mas não da legitimidade do sufrágio. O sistema, àquela época, já parecia confiável como é confiável hoje, em tempos bem mais tecnológicos, uma operação bancária via internet.

MECANISMOS DE COMPRA

Imprimir o voto em papel, como quer Carvalhosa, e como querem os deputados que aprovaram essa aberração, é recuperar mecanismos para comprá-lo. O comprovante em troca do outro pé de bota. O comprovante em troca de uma dentadura. Percebem?

CONTRA OU A FAVOR

Talvez não seja possível conjecturar o que se passa na cabeça de Carvalhosa a respeito da delação premiada, mas não se pode dizer o mesmo sobre seus pares na mesa de conferência. René Dotti é a favor da colaboração, mas contra a prisão em segunda instância. Miguel Reale Jr., filho do integralista Miguel Reale, é a favor da delação e a favor da prisão, sob o “fino argumento” de que se prende à revelia no país antes mesmo da condenação em primeiro grau, a olhos vistos e silentes da corte suprema.

ANTI GILMAR

O que Carvalhosa quer ao defender o voto impresso nas urnas, depois de mais de duas décadas em que a urna eletrônica vai bem, obrigado, não se sabe. Talvez o jurista atenha-se ainda à questão, já devidamente refutada de que o registro em papel dificulta a fraude. Mais do que isso, Carvalhosa tem ainda outro desejo nada secreto. Ele protocolou pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, um teórico da ponderação de renome internacional. Mendes tem lá suas idiossincrasias. Quem não as tem? Carvalhosa, por exemplo, acha que no papel cabe tudo, inclusive a legalidade do sufrágio. É uma opinião, mas sem embasamento algum em dado comprobatório. E é isso que preocupa.

ILANA: OLHAR PRÁTICO COMANDA O MON

Dias desses, Jaime Lerner, em longo bate papo, me deixou claro sua admiração pelo espírito empreendedor de sua filha Ilana:

“Ela é a melhor vocação executiva da família”, disse o ex-governador e ex-prefeito de Curitiba (três vezes).

Pois em entrevista que deu a Marleth Silva, e que está na revista IDEIAS deste mês, Ilana fala de sua maior dedicação atual, como diretora do MON, Museu Oscar Niemeyer, obra que o pai criou na segunda administração no Governo.

Ilana, que um dia até sonhou em estudar Museologia – vocação que não prosperou, e acabou se formando em Jornalismo – tem planos para o MON. Nada retumbante, mas consistente. Quer atuar investindo em educação, entregando conhecimentos ao público que o frequenta, mas carece de certas informações fundamentais para imergir no acervo da casa.

MEMÓRIA

Hoje, além de escrever crônica mensal para a revista de Fábio Campana, Ilana cuida, no Instituto Jaime Lerner, de levantar, catalogar e trabalhar toda a documentação sobre a obra do pai. Na verdade, Lerner, ao contrário de Ilana, não é defensor desse trabalho – “não olho para trás”, costuma dizer.

Mas a filha insiste e vai seguindo: tem responsabilidade com o acervo de realizações de Lerner porque ele serviu e serve ao Paraná, ao país e é internacional, ao mesmo tempo.

CANDIDATURAS (I)

RATINHO TEM PROPOSTAS PARA INDÚSTRIA

Nesta quarta-feira, 6, o deputado e pré-candidato ao Governo do Paraná, Ratinho Junior, participou de encontro com empresários das industrias da Região Metropolitana de Curitiba. Na ACIAR – Associação Comercial e Industrial de Araucária -, Ratinho Junior detalhou algumas propostas que estão no plano de governo e que pretendem impulsionar o setor industrial: “Estamos construindo esse plano de governo há dois anos e ouvimos diversas entidades do setor, por isso tenho como projeto a desburocratização, dando uma maior agilidade para abertura de empresas, redução de impostos para as empresas e a melhoria da infraestrutura”, destacou Ratinho Junior.

“AVANÇA PARANÁ”

Esse programa vai criar um fundo de R$ 1,5 bilhão para obras de infraestrutura no Paraná. O programa prevê uma série de ações que dinamizem a economia e a produção em todas as regiões do Estado. “A criação deste fundo com dinheiro do ICMS, será um dos eixos do programa Avança Paraná, que investirá em obras que vão dinamizar a infraestrutura do estado”, disse.

CINEMA FRANCÊS MUDA FESTIVAL PARA O TOTAL

Um dos melhores presentes anuais para os cinéfilos de Curitiba é o Festival do Cinema Francês Varilux. O deste ano, que começa na semana próxima, tem como novidade a mudança de endereço: não será no Crystal, mas no Shopping Total, bairro do Portão. Entre os dias 14 e 27.

180 MIL ESPECTADORES

No ano passado, o evento conquistou o ranking de maior festival francês do mundo levando 180 mil pessoas aos cinemas e apontando um crescimento de 15% em relação à edição anterior.

O AMANTE DUPLO

Entre os destaques de 2018 estão: o longa O Amante Duplo, de François Ozon, suspense erótico que traz Marine Vacth e Jérémie Rénier nos papéis principais (casal que serviu de inspiração para o cartaz oficial do Festival Varilux 2018) e também o filme Gauguin – Viagem ao Taiti, de Edouard Delucc, que tem o galã Vincent Cassel no papel principal.

ANOTE HORÁRIO

As sessões Do Festival Varilux são legendadas e acontecem sempre às 16h30 e 21h30. No dia 27, não haverá exibição às 16h30 em razão do jogo do Brasil, mas a programação das 21h30 acontece normalmente.

DOS LEITORES

SAÚDE RESPONDE A RECLAMAÇÃO DE DIABÉTICOS

Prezado jornalista

Em relação à notícia “Denúncia: Prefeitura recomenda a diabéticos reutilizar agulhas”, publicada no dia 1 de junho, por este blog, a Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba esclarece que segue as orientações e recomendações do Ministério da Saúde. A secretaria sugere que quaisquer questionamentos sobre os protocolos sejam direcionados diretamente ao Ministério da Saúde.

A orientação do Ministério da Saúde pode ser verificada no Caderno de Atenção Básica nº 16 – 2006 (Portaria 2583 de 10 de Outubro de 2007).

Esta orientação está disponível em versões impressa e eletrônica no endereço:

Recentemente, inclusive, uma liminar que questionava a recomendação do Ministério da Saúde foi derrubada, permanecendo o entendimento da justiça favorável à orientação do Ministério da Saúde.

Em relação ao tamanho, 8 mm atende à padronização da Secretaria. Não existe qualquer recomendação técnica de que não pode ser de 8mm.

THEMYS CABRAL, assessora de Imprensa da Secretaria Municipal de Saúde, Curitiba

LUTO CURITIBA ARRECADA DOAÇÕES PARA O SÃO JOÃO BATISTA

A Luto Curitiba promove até o dia 20 de julho a Campanha de Inverno anual que visa arrecadar doações para instituições carentes da cidade.

Serão coletadas roupas, agasalhos e outros produtos nas sedes da Luto Curitiba na capital paranaense e em Fazenda Rio Grande Nesse ano a instituição escolhida para receber as doações foi a Casa dos Pobres São João Batista, instituição tradicional com mais de 60 anos que atende gratuitamente à população migrante e carente do Paraná e de outras regiões do País, que vem a Curitiba para tratamento médico especializado. A entidade tem capacidade para atender diariamente até 150 pessoas, com cinco refeições diárias.

UMA CRECHE

A instituição também mantém o Centro de Educação Infantil (CEI) com capacidade para crianças de 2 a 5 anos em período integral e o Projeto Crescer, que consiste em atendimento socioeducativo de fortalecimento de vínculos para crianças de 6 a 14 anos.

ONDE ENTREGAR

As doações podem ser feitas no Escritório Central da Luto Curitiba (Avenida Marechal Floriano Peixoto, 306, 9º andar – Centro), no Escritório de Vendas (Avenida Marechal Floriano Peixoto, 432 – Centro), no Plantão 24 horas (Rua Celestino Júnior, 11 – São Francisco) e no Escritório de Fazenda Rio Grande (Rua Ephigênio Pereira da Cruz, 1404, 3º andar, sala 12 – Pioneiros) até o dia 20 de julho.

MULTINACIONAIS DE BEBIDAS E VELHA MANOBRA FISCAL

O deputado federal Fausto Pinato (PP/SP) convocou uma audiência pública para esclarecer o Decreto 9.394, que acaba com uma manobra fiscal que ocorre há anos e isenta empresas como Coca-Cola e Ambev de cerca de R$ 9 bilhões de impostos e tributos. “A força dessa inversão tributária faz com que pequenas empresas regionais recolham impostos proporcionalmente muito maiores que as multinacionais do setor”, explica o parlamentar sobre a medida que reduz o IPI (Imposto sobre Produto Industrializado) de 20% para 4%.

MUITA PRESSÃO DAS MULTIS

A pressão das multinacionais é tamanha que parlamentares estão tentando derrubar o decreto a toque de caixa, assegura a assessoria de imprensa do deputado.

Foram convocados para a discussão o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia; o secretário de Acompanhamento Fiscal, Energia e Loteria do ministério, Alexandre Manoel Angelo da Silva; o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid; o coordenador-geral de Tributação da Receita Federal, Fernando Mombelli; o presidente da Associação dos Fabricantes de Refrigerantes do Brasil (Afrebras), Fernando Rodrigues de Bairros e o diretor-presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e Bebidas não Alcoólicas (Abir), Alexandre Jobim, além de um representante do Ministério Público.

GOVERNO LIBEROU R$ 2,5 BI EM 60 DIAS, MOSTRA CIDA

Nos últimos 60 dias, o Governo do Estado liberou R$ 2,5 bilhões para a realização de obras de infraestrutura de transporte e em áreas urbanas, em saneamento, construção de prédios públicos e habitação, entre outros.

O montante foi destacado pela governadora Cida Borghetti nesta quarta-feira (06) ao comentar, em recente reunião, realizações de seu governo: “Em 60 dias, atendemos os 399 municípios do Paraná e temos vários anúncios ainda para fazer”, disse.

CONTAS EM DIA

“Recebemos o Estado com as contas em dia e estamos fazendo os investimentos necessários para a ampliar a qualidade de vida dos paranaenses, pois o foco da nossa gestão é na melhoria da vida das pessoas”, afirmou Cida durante agenda com prefeitos do Interior do Estado, e deputados, no Palácio Iguaçu.

A fala de Cida pode ser balde de água fria em quem estava apostando que ela se queixaria, eventualmente, do governo de Beto Richa.

Os números apontados pela governadora impressionam: Nesses 60 dias, com as prefeituras foram 1.001 convênios, totalizando R$ 535 milhões em obras e ações de melhoria urbana nas s cidades”.

Também no período foram formalizadas parcerias com 27 municípios, para a realização de projetos diversos.

TRATAMENTO IGUALITÁRIO

“Buscamos as ferramentas para atender as demandas das cidades. As pessoas devem ser tratadas de igual maneira, sem distinção”, ressaltou ela, lembrando que o governo também destinou R$ 50 milhões para a construção de prédios públicos, como delegacias, unidades da PM e bombeiros, centros de socioeducação e regionais de saúde.

RODOVIAS: R$ 1,05 BILHÃO

Para a infraestrutura rodoviária, já foram destinados R$ 1,05 bilhão para obras de construção, modernização, manutenção e conservação da malha estadual. “Temos obras iniciadas e em licitação, que atenderão todas as regiões do Paraná”, afirmou a governadora. “Um dos projetos mais emblemáticos deste pacote de obras vai acontecer na PR-323, que será totalmente modernizada”, destacou Cida.

DRAGAGEM: R$ 470 MILHÕES

Para garantir a manutenção da profundidade do canal de acesso aos portos paranaenses foi aberta licitação no valor de R$ 470 milhões, para campanhas contínuas de dragagem.

HABITAÇÃO: MAIS MORADIAS

O governo atual autorizou a construção de 1.056 casas para famílias de 18 cidades. Do total, 254 serão erguidas na área rural. E mais: foi iniciado processo de regularização fundiária de 4.331 imóveis.

“Também autorizamos o projeto-piloto do programa Morar Bem Paraná Terceira Idade, em Jaguariaíva,” frisou Cida Borghetti.

EDUCAÇÃO: EDUCAÇÃO ESPECIAL

A rede estadual de ensino também recebeu expressivos de recursos, além da melhoria salarial para 6,5 mil servidores e o aumento do vale transporte para 15 mil funcionários, o Estado liberou R$ 271,8 milhões para manutenção e ampliação do sistema de educação especial e atendimento de alunos que vivem em acampamentos rurais.

Outra medida neste setor, foi a ampliação dos recursos para o transporte escolar da rede pública. A governadora autorizou o repasse de cerca de R$ 20 milhões para a realização do serviço.”

SAÚDE: MAIS HOSPITAIS

A governadora também citou medidas adotadas na área de saúde, como o lançamento do serviço de reprodução assistida por meio do SUS e a ampliação do Teste do Pezinho, que agora passará a identificar 11 doenças raras.

Para ampliar os serviços de saúde, o Governo do Estado assinou 77 convênios e contratos com 69 municípios do Estado. O valor soma R$ 100 milhões. Cerca de R$ 94,7 milhões são para reformas, ampliações, adequações e compra de equipamentos para hospitais.

HOSPITAL DA CRIANÇA

Outros R$ 52 milhões foram reservados para a construção do Hospital da Criança de Maringá, que terá foco em oncologia infantil. Também houve o repasse de R$ 1,4 milhão para a construção de uma nova ala de UTI no Hospital Santa Clara, de Colorado.

SANTA CASA DE CURITIBA

Mais R$ 9 milhões vão custear o novo Centro de Diagnósticos e Imagem da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba. Ainda na capital, houve liberação de R$ 9,8 milhões para o Fundo Municipal de Saúde para compra equipamentos para as 111 unidades básicas de saúde. O Interior do Estado também recebeu recursos para unidades básicas de saúde.

SEGURANÇA: CONTRA CORRUPÇÃO

Na segurança pública, um dos destaques dos últimos 60 dias é a criação da Divisão de Combate à Corrupção e da Secretaria Especial da Administração Penitenciária. A área ganhou um novo helicóptero para reforçar o policiamento na região de Foz do Iguaçu. A Polícia Rodoviária Estadual receberá 38 novas motocicletas para patrulhamento e a Polícia Científica 130 novos profissionais classificados em concurso público.

A governadora confirmou a instalação de uma unidade do Colégio da Polícia Militar do Paraná em Cornélio Procópio e autorizou o ingresso de 14 novos alunos no curso para formação de oficiais da PM. Além disso, liberou processo seletivo para contratação de 1.156 novos agentes de cadeia pública.

Na agenda de medida adotadas, Cida ainda ressalta a criação do curso de Medicina na Unicentro, e o retorno da cobrança das contas da Copel pelas lotéricas.

CRIANÇA E ADOLESCENTE

A governadora citou ações na área da família, como a campanha Não Engula do Choro, que alcançou 3,2 milhões de pessoas. Foi criada para incentivar denúncias de violência e abusos contra crianças e adolescentes.

“Neste nosso período de governo repassamos R$ 12,8 milhões para 156 municípios prioritários, para atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social”, afirma a governadora Cida Borghetti, lembrando que o Estado já atendeu 309 mil famílias com programas de combate à pobreza.

ILHA DAS COBRAS COM NOVO DESTINO

A governadora também decidiu que a Ilha das Cobras, que no passado era usada como residência de verão do Governo do Estado, vai virar uma unidade de conservação ambiental.

REDUÇÃO DO ICMS

Cida Borghetti lembrou ainda: durante a paralisação dos caminhoneiros, o Paraná encontrou soluções para reduzir os impactos da mobilização.

Lembrou ter criado um gabinete de gestão na Defesa Civil. A unidade permitiu a liberação de cargas essenciais. “Também reduzimos a base de cálculo do ICMS do diesel, permitindo que o preço na bomba caia até R$ 0,04”, destacou Cida.

A redução e isenção do imposto também faz parte de iniciativas para estimular a instalação de fontes de mini e microgeração de energia elétrica renovável.