A governadora Cida Borghetti determinou a intervenção das seis concessionárias de pedágio que atuam nas estradas paranaenses. A medida foi anunciada, nesta quinta-feira, no Palácio Iguaçu pelo secretário de Infraestrutura e Logística, Abelardo Lupion. “Eles vão buscar as informações dentro da sede do pedágio. Nós estamos colocando um representante do estado para acompanhar os pedidos da Justiça”, disse o secretário. A tomada de decisão veio após as denúncias surgidas em decorrência da 55ª fase da Operação Lava Jato, que investiga superfaturamento, cobrança de preço excessivo e desvio de recursos para alimentar propinas. Coronéis da reserva da PM vão ser os interventores, mas seus nomes só seriam divulgados nesta sexta-feira. Segundo o secretário, a redução dos preços depende de decisão da justiça.