Cida destaca nova secretaria na articulação com o setor produtivo

A governadora Cida Borghetti participou nesta sexta-feira (15) da posse da nova diretoria da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam). O empresário Alcir Rodrigues da Silva assumiu a presidência da entidade, em lugar de Paulo Cesar Gomes.

Na solenidade, Cida destacou a criação da Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico como mais um importante movimento do Governo do Estado para promover a articulação com o setor produtivo. “Reafirmamos o diálogo, o respeito e o apoio ao setor produtivo”, declarou a governadora. “Vamos buscar cada vez mais o desenvolvimento, oportunidades e renda para a população”, afirmou.

Cida mencionou, também, a decisão do Governo do Estado de dilatar o pagamento do ICMS de maio para atender solicitação de entidades representativas e de dirigentes empresariais que relataram dificuldades enfrentadas por empresas que tiveram queda no faturamento nos dias de paralisação de caminhoneiros. “O Paraná adota um novo modelo de gestão com a participação de todos os setores da sociedade”, afirmou Cida Borghetti.

A nova diretoria da Acicam foi eleita em abril para o biênio 2018-2020. O novo presidente falou sobre o trabalho da entidade e de sua contribuição para Campo Mourão e região. “É uma grande honra assumir a entidade, que ao longo de 65 anos vem trabalhando para fortalecer a economia do nosso município”, disse Alcir Rodrigues da Silva. “Os desafios da nossa gestão são ampliar ainda mais os projetos já desenvolvidos pela entidade e fomentar novas ações”, afirmou.

Campo Mourão, disse a governadora, é o principal município da Comcam, uma das regiões mais prósperas do Estado. Ela enfatizou a capacidade de gestão do novo presidente da Acicam. “É um empresário que tem compromisso com o desenvolvimento de Campo Mourão e a região. Não tenho dúvidas que, junto com sua equipe, contribuirá muito com o crescimento da entidade e do Paraná”.

O prefeito de Campo Mourão, Tauillo Tezelli, afirmou que a Acicam desenvolve um trabalho fundamental para a economia do município e contribui com debates sobre desenvolvimento da cidade. “Não tenho dúvidas de que com a nova diretoria a parceria com a prefeitura irá continuar”, disse.