Cida confirma investimentos de R$ 12 milhões em Colombo

A governadora Cida Borghetti confirmou nesta quarta-feira (27) investimentos de R$ 12 milhões em Colombo, município com mais de 240 mil habitantes localizado na Região Metropolitana de Curitiba. Os recursos serão destinados à pavimentação e à implantação de estruturas esportivas.

Cida assinou as autorizações na subprefeitura da cidade. Para pavimentação, R$ 7,7 milhões serão liberados por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e R$ 3,9 milhões por meio da Secretaria de Infraestrutura e Logística.

A governadora destacou que Colombo tem recebido suporte do Governo do Estado para atender demandas antigas da população, como a obra de duplicação da Rodovia da Uva. “Este é o Paraná que avança e prioriza os municípios. Hoje assinamos tantas ações importantes em diversas áreas, como a infraestrutura, esporte e educação, além de uma ação conjunta com o BRDE e o Ministério das Cidades”, destacou Cida.

Ela também lembrou que nos últimos 80 dias foram liberados cerca de R$ 5 bilhões para todo o Estado. “Visitamos os municípios, escutando a população de todas as regiões para desenvolver políticas públicas que atendam às demandas das cidades paranaenses”.

A prefeita Beti Pavin ressaltou que municípios como Colombo precisam da ajuda e da parceria do Estado. “Quando as pessoas vieram do Interior nas décadas passadas para buscar oportunidades na Capital, se instalaram nos municípios da Região Metropolitana por questões como o custo de vida. Agora, as prefeituras precisam deste apoio para dar boas condições de vida à população”, disse Bete. “Colombo é a oitava maior cidade do Paraná e nossas necessidades são de toda ordem, de modo especial na infraestrutura urbana”, acrescentou a prefeita.

Na mesma solebidade, a governadora assinou o termo de entrega de uma miniarena construída no Colégio Estadual João Gueno, no bairro São Dimas. A escola não tinha quadra de esportes desde 1995. Cida assinou ainda holomogações que somam R$ 435 mil reais para a implantação de quadras de grama sintética, uma no bairro Cristina 3 e outra no Jardim Monza.

No mesmo evento foi assinada a liberação de R$ 17,1 milhões em financiamentos do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) para projetos do programa Avançar Cidades – Mobilidade Urbana, do Ministério das Cidades. O presidente do BRDE, Orlando Pessuti, destacou que houve pedido especial do Governo do Estado para a liberação deste financiamento destinado à qualificação viária do município.