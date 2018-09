A governadora Cida Borghetti (PP), candidata a permanecer no Palácio Iguaçu para o próximo mandato, apresentou seu plano de governo a empresários e convidados na sede da Associação Comercial do Paraná (ACP), ontem. Cida destacou os principais pontos de um futuro mandato e recebeu propostas apresentadas pela ACP nas áreas de infraestrutura, tributária e de medidas de combate à corrupção.

O presidente da ACP, Gláucio Geara, fez a saudação à governadora e candidata e destacou que ontem foi assinado o Refis de dívidas tributárias das empresas, medida que se fazia necessária, por conta da grave crise financeira dos últimos dois anos e a da recente greve dos caminhoneiros.

Cida Borghetti apresentou, entre outros temas, propostas para desburocratização do estado, já em prática com o aplicativo de serviços Governo Digital; o combate à corrupção, com a ampliação da Divisão de Combate à Corrupção, criado em abril, assim que ela assumiu o comando do estado. Também destacou a candidata sobre a não renovação dos contratos de pedágio com as atuais concessionárias, cujos contratos serão encerrados em 2021. Cida pretende manter sua atuação no trabalho de prevenção de saúde e quer criar o Corujão, onde fará com que unidades de saúde funcionem em horários alternativos para reduzir a fila por exames e consultas de alta complexidade.