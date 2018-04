Cida Borghetti anuncia novos integrantes da equipe de governo

A governadora Cida Borghetti confirmou nesta terça-feira (24) novos integrantes da equipe de governo. Ela ressaltou a determinação de que todas as áreas devem reforçar e agilizar os programas e ações que estão sendo executados pelo Estado em favor dos paranaenses. “Nosso foco é a gestão eficiente e o bom atendimento à população”, afirmou a governadora.

Entre os nomes anunciados está o novo secretário da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos. O cargo será assumido por Elias Gandour Thomé, que já era coordenador geral da pasta. “O trabalho será pautado na ética, profissionalismo e gestão pessoal. Vamos melhorar o que for necessário e dar continuidade aos bons projetos da secretaria”, disse. “Conheço a rotina diária e a capacidade de todos os profissionais”, declarou.

Cida também indicou o advogado Marcelo Alvarenga Panizzi para diretor-geral do Detran. “A busca pela desburocratização dos serviços será constante, assim como em todo o Governo. Trabalharemos para deixar o atendimento mais rápido e fácil, com mais agilidade nos processos, novas alternativas para diminuir o número de etapas e ampliação dos serviços online”, disse. Panizzi, foi diretor-geral da antiga Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Economia Solidária e diretor do Instituto das Águas do Paraná.

A presidência da Companhia Paranaense de Gás (Compagas) será exercida por Luiz Malucelli Neto, que estava na Copel. Malucelli também foi diretor da Fomento Paraná e atuou na Casa Civil. “É um prazer presidir a terceira maior companhia de gás do Brasil. Nosso interesse é avançar com eficiência, conforme a determinação do governo, para que os usuários tenham cada vez mais o melhor serviço possível”, disse.

AGRICULTURA – Dois dos novos integrantes da equipe de governo são de órgãos vinculados à Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento. Vilson Goinski assume a presidência das Centrais de Abastecimento do Paraná (Ceasa), que mantém unidades em Curitiba, Maringá, Foz do Iguaçu, Londrina e Cascavel.

“Nossa gestão será baseada na transparência e no diálogo. Vamos ouvir em especial os produtores que são tão importantes para todas as famílias paranaenses e que abastecem as nossas unidades da Ceasa”, destacou. Vilson Goinski é advogado e foi consultor estratégico da Sanepar e prefeito de Almirante Tamandaré.

A Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do Paraná (Codapar) segue sob o comando de Tino Staniszewski. “É o reconhecimento ao trabalho que a companhia já desenvolve no Estado. O objetivo dos próximos meses é reforçar a infraestrutura das estradas rurais. Estradas em boas condições facilitam o escoamento da safra, os transportes escolar e de saúde e melhora a vida das pessoas”, disse. Tino está a frente da empresa desde 2011.

Na segunda-feira (23) governadora Cida Borghetti indicou Ricardo Soavinski para a presidência da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar). Soavinski estava na presidência do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), entidade ligada ao Ministério do Meio Ambiente.