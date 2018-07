O ator norte-americano Christopher Lloyd, eterno Doutor Brown na trilogia De Volta Para o Futuro, disse em entrevista para o jornal Phoenix New Times que é fã da animação Rick and Morty e adoraria dublar um personagem em algum dos episódios da série.

“Eu vi alguns episódios e preciso dizer a você, achei divertido demais”, disse Lloyd. “Eu sei que é uma espécie de paródia do Doc e Marty”, continuou. Dan Harmon, criador da série, já afirmou em entrevistas que a ideia original era criar uma versão escrachada da saga das telonas.

Na mesma entrevista, Lloyd disse que está aberto para fazer um novo De Volta Para o Futuro, mas somente com as participações do diretor Robert Zemeckis e do roteirista Bob Gale, que trabalharam nos filmes originais.