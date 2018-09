Da sexta-feira, 21, até o dia 30 de setembro, o festival Callebaut Chocolate Week inspira diversas casas a criarem receitas especiais. Confira alguns endereços participantes selecionados pelo suplemento Divirta-se, do jornal O Estado de S. Paulo.

+ A 3ª edição do Callebaut Chocolate Week traz como tema releituras de doces clássicos brasileiros combinados com uma boa dose de chocolate, como goiabada e doce de leite com queijo, por exemplo. Vinte casas, entre docerias, cafeterias e sorveterias, participam do evento. Na Brigadeiros by Cousins, foi o doce de banana que entrou na receita. O resultado é um bolo de chocolate em camadas, com mousse de chocolate branco caramelizado e calda de bananada (R$ 20). R. Cardoso de Almeida, 1.371, Perdizes, 3862-5391. 10h/19h (dom., 11h/18h).

+ Na casa de Renata Arassiro, o bombom com amendoim caramelizado vem com um dos gelinhos de chocolate (R$ 20). R. Pascal, 1.195, Campo Belo, 5092-4977. 10h/18h (fecha dom.).

+ A Anusha Chocolates vai preparar uma torta que mescla doce de leite e, claro, muito chocolate belga ao leite (R$ 14). R. Comendador Miguel Calfat, 420, Itaim Bibi, 3045-6054. 11h/19h.

+ Para o Lá da Venda, a chef Helô Bacellar faz pavê com bolacha champanhe, cremes de chocolate amargo e branco, e crocante (R$ 18). R. Harmonia, 161, V. Madalena, 3037 7702. 11h/19h (sáb., 10h/19h; dom., 10h/17h30; fecha 2ª).

+ A meia esfera de mousse de chocolate 70% cacau com chantilly de banana (R$ 20) é a criação da Confeitaria Marília Zylbersztajn para a temporada. R. Fradique Coutinho, 942, V. Madalena, 4301-6003. 10h/19h (sáb., 10h/18h; dom., 11h30/18h).

+ Responsável pelos docinhos e bolos à venda na Ponto de Brigadeiro, Rafael Aurichi sugere para o festival o brigadeirão com calda de cachaça, geleia de cupuaçu e castanhas da amazônia (R$ 18). R. Pascal, 950, Campo Belo, 2533-6503. 12h/19h (fecha dom.).