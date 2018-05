China volta a ter superávit comercial em abril com avanço nas exportações

A China voltou a apresentar superávit em sua balança comercial em abril, à medida que a demanda externa por seus produtos permaneceu forte, apesar de crescentes tensões comerciais com os EUA.

Dados da Administração Geral de Alfândega da China mostram que o gigante asiático registrou superávit comercial no valor de US$ 28,78 bilhões em abril, que contrasta com o déficit de US$ 4,98 bilhões observado em março. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam saldo positivo de US$ 27,5 bilhões no mês passado.

As exportações chinesas medidas em dólares tiveram expansão anual de 12,9% em abril, depois de caírem 2,7% em março. A projeção de analistas era de alta de 7,5% nas vendas externas de abril.

Já as importações da China saltaram 21,5% em abril ante igual mês do ano passado, ganhando força em relação ao acréscimo de 14,4% verificado em março. Neste caso, analistas estimavam ganho de 15,5% nas compras externas. Fonte: Dow Jones Newswires.