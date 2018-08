O Ministério da Agricultura da China disse neste domingo que 88 suínos morreram da peste suína africana na cidade de Lianyungang, no leste do país, no terceiro surto deste mês, quando a doença altamente contagiosa ameaça se espalhar pela maior população de porcos do mundo.

Um total de 615 suínos foi infectado desde 15 de agosto com a peste em Lianyungang, na província de Jiangsu, onde autoridades proibiram o transporte de suínos, produtos derivados e animais que podem ser infectados com facilidade, disse o Ministério.

Medidas de emergência, incluindo abater e desinfetar animais, contribuíram para controlar de forma “efetiva” o surto no distrito de Haizhou na cidade, declarou o Ministério. O Ministério não respondeu de forma imediata a um pedido para que comentasse como está agindo para conter o alastramento da peste suína.

Os casos em Jiangsu são o terceiro surto de febre suína africana na China neste mês. A doença, para a qual não há vacina disponível, nunca havia sido detectada no leste da Ásia. Ela não afeta humanos.

Por estrada, Lianyungang está a 1.300 km ao sul de Shenyang, a capital de Liaoning, província onde o primeiro caso da febre na China foi detectado em 3 de agosto.

Um segundo surto foi relatado na quinta-feira a cerca de 600 km de Zhengzhou, capital da província de Henan, no centro do país.

Com Reuters