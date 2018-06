China encerra questão do mar do Sul com EUA

A China não desistirá de sequer um palmo da terra herdada de seus antepassados e jamais se apropriará de nada que é dos outros. Foi assim que o presidente chinês Xi Jinping formulou a posição da China sobre a questão da soberania e integridade territorial durante as negociações com James Mattis, ministro da Defesa dos EUA. A declaração do líder chinês foi considerada pelo analista de geopolítica Konstantin Sokolov como um “ato de paz sólida” da China em face às situações polêmicas crescentes e confrontos políticos e militares com os EUA na região.

Previamente Mattis deixou claro que ouviria com atenção os argumentos da parte chinesa sobre as questões estratégicas. O presidente chinês expressou a posição firme da China sobre o problema. A última vez que o secretário da Defesa dos EUA visitou a China foi em 2014. Na véspera da visita de Mattis, a Marinha chinesa recusou o convite para participar do exercício militar regional em larga escala que decorre anualmente – o RIMPAC.

Comentando as palavras de Xi Jinping, em entrevista à Sputnik China, Sokolov disse que “nenhuma ação isolada gera efeito, o efeito é gerado por um sistema de ações”.

“Nesse sentido, a política da China é bastante coerente […] Os EUA conduzem uma política abertamente provocadora nesta região. Xi Jinping deu a entender que nenhuma provocação dos Estados Unidos terá efeito sobre a China. Em particular, os patrulhamentos marítimos e aéreos dos norte-americanos das águas próximas da China no mar do Sul da China”, disse.