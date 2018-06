China diz esperar tratamento justo para seus investimentos nos EUA

O Ministério das Relações Exteriores da China demonstrou nesta segunda-feira preocupação com relatos de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja restringir investimentos do país asiático em solo americano. O governo de Pequim pediu que Washington garanta um ambiente “bom, justo e previsível” para as companhias chinesas.

Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Geng Shuang afirmou que a China espera que os EUA avaliem os negócios de companhias chinesas “de maneira objetiva”. O Wall Street Journal informou anteriormente que o governo Trump planeja impor restrições ao investimento chinês em companhias americanas do setor de tecnologia e também em exportações de alta tecnologia para a China.

O jornal americano, que atribui a informação a fontes que pediram anonimato, disse que as iniciativas são voltadas a impedir que Pequim avance com planos para desenvolver companhias que possam competir globalmente em tecnologias, como no setor de biotecnologia e veículos elétricos. Fonte: Associated Press.