Em jogo com final eletrizante, o Chelsea venceu o Newcastle por 2 a 1, no estádio St. James Park, em Newcastle, em confronto válido pela terceira rodada do Campeonato Inglês. O resultado fez o time comandado pelo técnico italiano Maurizio Sarri garantir os 100% de aproveitamento com nove pontos e dividir a liderança com Watford e Liverpool.

O placar foi aberto somente aos 30 minutos do segundo tempo. O belga Hazard balançou a rede após cobrar pênalti com força, sem chances para o goleiro Martin Dúbravka. O time da casa deu um susto no Chelsea e conseguiu o empate com Joselu aos 37.

Porém, o Chelsea não desanimou e garantiu a vitória com um gol contra marcado por Yedlin, aos 43 minutos. No polêmico lance, Willian cobrou falta na grande área, Giroud desviou de cabeça para o meio e Marcos Alonso chutou cruzado, de primeira, no canto esquerdo. Só que a bola desviou em Yedlin e balançou a rede de Dubravka.

Nas duas primeiras partidas, o Chelsea venceu o Huddersfield Town e o Arsenal, enquanto que o Newcastle perdeu para o Tottenham e empatou com o Cardiff City. O próximo desafio do clube de Londres será contra o Bournemouth, em casa, no próximo sábado. Já o de Newcastle encara o Manchester City, na mesma data.

Para ficar junto com Chelsea e Liverpool na liderança e manter os 100%, o Watford venceu em casa o Crystal Palace por 2 a 1, no estádio Vicarege Road. Roberto Pereyra e Jose Holebas marcaram, no segundo tempo, os gols da vitória – Wilfried Zaha descontou.

Na próxima rodada, o Watford terá um duro desafio para se manter com a campanha perfeita neste início de Campeonato Inglês. Novamente em casa, no domingo que vem, encara o Tottenham. O Crystal Palace tentará se reabilitar da derrota deste domingo ao receber o Southampton, um dia antes.

Por fim, o Fulham venceu o Burnley por 4 a 2, em Londres. O time da casa voltou à primeira divisão inglesa nesta temporada e começou mal o Campeonato Inglês – foram os primeiros três pontos conquistados. No próximo sábado, visita o Brighton.