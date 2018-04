Chá de Cacau é novidade no mercado brasileiro

Ainda pouco comum no Brasil, o chá de cacau é uma bebida que, além de saborosa, traz inúmeros benefícios pra saúde. Pensando nisso, a chocolateria curitibana Cuore di Cacao, que produz chocolates premium “Bean To Bar”, acaba de lançar o seu exclusivo chá de cacau, que traz todo o histórico de excelência da marca.

A bebida, que pode ser consumida quente ou fria, é energética, rica em antioxidantes, um ótimo anti-inflamatório, ajuda a melhorar o humor, além de trazer aquele gostinho de chocolate sem tantas calorias. O chá de cacau é também versátil, já que pode sem consumido tanto quente, como se fosse um “chocolate quente”, como frio, acompanhado de laranja e folhas de hortelã

A novidade faz com que a Cuore di Cacao aproveite 100% das amêndoas de cacau em sua produção, trabalhando de uma forma mais sustentável. “O legal é que ele nos permite fazer o uso integral das amêndoas de cacau, pois é feito com as cascas, que não são usadas para fazer chocolate”, comenta Bibiana Schneider. Para quem quiser consumir a bebida na loja da Cuore em Curitiba, o bule com 350 ml é servido a R$ 14.

Além disso, o chá pode ser levado para casa. O vidro com 30g custa R$ 20. A chocolateria disponibiliza, também, um kit (R$ 140) que traz o chá de cacau, gotas de chocolate meio amargo e dois copinhos de cerâmica artesanal feitos pela arquiteta e ceramista Dani Costa. Para quem não mora na capital paranaense, a Cuore di Cacao entrega em todo o Brasil. Os pedidos podem ser feitos por meio do site oficial da marca.

A Cuore di Cacao conta com uma unidade própria em Curitiba, no bairro Batel (Rua Fernando Simas, 347), e com diversos pontos de venda espalhados pelo país.

Mais informações pelo telefone (41) 3014-4010 ou no site www.cuoredicacao.com.br.