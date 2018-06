Cetac foi o centro pioneiro em diagnóstico por imagem de Curitiba há 40 anos

O Cetac – Centro de Diagnóstico por Imagem foi fundado em 12 de setembro de 1977. Seus idealizadores, os médicos Guilberto Minguetti e Marlus Vinícius Costa Ferreira, receberam os primeiros treinamentos em Tomografia Computadorizada no Instituto de Neurologia da Universidade de Londres, local onde Guilberto Minguetti receberia, em 1976, o título de Doutor pela Universidade de Londres. Marlus faleceu em outubro do ano passado.

Foi assim que eles fundaram o Cetac, que passou a se constituir no primeiro serviço de tomografia computadorizada do Paraná e o segundo do Brasil. A primeira unidade se localiza no Batel e a filial funciona no Ecoville.

Com o passar do tempo, foram incorporados novos aparelhos, novas tecnologias e hoje o Cetac conta com cinco equipamentos de ressonância magnética de alto campo (1,5 Tesla), três equipamentos de tomografia computadorizada helicoidal, oito aparelhos de ultrassonografia, quatro aparelhos de raios x, sistema de digitalização (CR) das imagens radiológicas, dois mamógrafos e um aparelho de densitometria óssea. Guilberto Minguetti recebeu os títulos de Cidadão Honorário de Curitiba e do Paraná. “Entendo que não tive o privilégio de nascer paranaense, mas o destino e uma força maior me apontaram para este Estado. Munido de esperança e muita fé vim para cá, construí minha vida e fiquei”, disse Minguetti.