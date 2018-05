Cesar Silvestri Filho em SP

Mesmo tendo desistido de concorrer – este ano – ao Governo do Paraná, o prefeito de Guarapuava, Cesar Silvestri Filho, continua nos holofotes. No próximo dia 11, ele participa como palestrante do 1º. Encontro de Lideranças Nacionais, em São Paulo, evento que vai reunir nomes de peso como o do vice-presidente do STF Dias Toffoli, do principal estrategista político do ex-prefeito de Nova York Michael Bloomberg, Arick Wierson, do advogado do presidente Michel Temer, Gustavo Bonini Guedes, da jornalista Mônica Bergamo, e do apresentador Luciano Huck, entre outros. O encontro, com duração de um dia, vai debater desafios econômicos, políticos e jurídicos do Brasil nestas eleições.