Cervejaria promove jazz e blues

A Way Beer realiza em sua sede industrial, neste sábado, o Jazz and Blues Festival, integrando a programação anual do temático Saturday Way. Com a curadoria de Murilo Damasceno, ao longo do dia, três atrações irão ao palco: Sweet Milena Trio (12h30), Ricardo Maranhão Trio com participação especial de Indiara Sfair (14h30) e Gringo´s Washboard Band (às 16h30).

Haverá também intervenção artística ao vivo do Projeto Way From Sketch, com a artista Luciana Gnoatto, espaço kids especial com monitoria do projeto Pintando na Calçada e os pets também são bem vindos.

Para beber, dezenas de torneiras com chopes sazonais e de linha da Way Beer, com preços a partir de oito reais (350ml). No cardápio, os sanduíches da Altman Gastronomia, as pizzas romanas da Gióia, os donuts da Springfield e os cafés do Franck´s Ultra Coffee.

Divirta-se: fábrica da Way Beer (Rua Pérola, 331, em Pinhais, das 12 às 18h deste sábado dia 19, com entrada gratuita. Fone 41. 3653-8853.