O antigo Centro de Convenções de Curitiba, localizado na Rua Barão do Rio Branco, vai se tornar um espaço de educação e cultura. A governadora Cida Borghetti assinou na quarta-feira (4) a cessão do prédio para as secretarias de Estado da Cultura e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. O imóvel integrava o patrimônio do Estado desde 2016, quando o então Centro de Convenções foi desativado.

Com a cessão e a administração em parceria entre as duas secretarias, o local será transformado no Espaço da Liberdade, onde funcionará o teatro Mario Schoemberger, a nova sede do Campus I da Universidade do Paraná (Unespar) – antiga Escola de Música e Belas Artes do Paraná (Embap) – e o curso de Cinema da Faculdades de Artes do Paraná (FAP).

“O Espaço da Liberdade será um espaço para atividades de cultura, ensino e pesquisa que vai promover a integração das atividades das secretarias estaduais e possibilitar avanços em ambas as áreas”, afirmou a governadora.

A Secretaria da Cultura será a responsável pela gestão do teatro e a da Ciência e Tecnologia pelo espaço que futuramente abrigará o Campos I da Unespar.

O secretário de Cultura, João Luiz Fiani, ressaltou que a proposta é fazer do prédio um centro de atividades educacionais e culturais. “O teatro passará por uma fase de implantação de equipamentos porque é um espaço muito grande e precisa de cuidados especiais, mas logo será aberto com muitas novidades”, disse.

De acordo com Fiani, o Museu da Imagem e do Som também utilizará a estrutura para algumas exposições. “Hoje o Centro de Convenções retorna à classe artística e é uma grande conquista para todos”, disse.

Ele destacou que, como os prédios atuais são alugados, o novo espaço vai representar também economia à universidade. “Esta economia será investida na manutenção e no custeio do Espaço da Liberdade”, disse

Além da cessão do imóvel, as secretarias de Estado firmaram um termo de parceria. A partir da oficialização, os dois órgãos passam a trabalhar em conjunto para executar o projeto e os reparos necessários para a reativação do local.

O imóvel localizado no Centro de Curitiba tem área total de mais 8 mil metros quadrados, divididos em auditórios e salas. No auditório maior, com capacidade para 1,5 mil pessoas, funcionará o Teatro Mario Schoemberg, em homenagem ao ator paranaense morto em 2008. O espaço vai receber apresentações de teatro, dança, música e outras atividades culturais. Com isso, os corpos artísticos da Secretaria da Cultura também terão um local próprio para apresentações.