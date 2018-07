Um enfermeiro de Araçatuba, cidade do interior de São Paulo, teve queimaduras na perna depois de um celular explodir dentro do bolso da calça que ele vestia. Antônio Carlos da Silva dos Santos, de 30 anos, contou que tirou o aparelho, que estava carregando na tomada, e colocou no bolso enquanto escovava os dentes. Neste momento, o equipamento explodiu, queimando a calça e a perna de Santos.

O acidente aconteceu na última sexta-feira, 29 de junho, mas repercutiu nesta segunda-feira, 2, após as fotos serem postadas na internet. “O banheiro ficou cheio de fumaça preta logo após a explosão”, contou. Ele disse que resolveu divulgar o que aconteceu como uma forma de ajudar outras pessoas. “É bom para alertar sobre os perigos de se utilizar o celular”, explica.

O aparelho tinha dois anos de uso e é da marca Lenovo, que informa não ter como investigar as causas do acidente e se posicionar sobre o caso. Isso porque Santos jogou fora o celular após o acidente, o que impossibilitou uma análise das causas do defeito.