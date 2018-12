A manhã de sábado (08/12) foi especial para a comunidade da ocupação 29 de Outubro, no Caximba, na Regional Tatuquara. O prefeito Rafael Greca inaugurou a Praça dos Piás e acompanhou a construção de casas, em parceria com a ONG Teto, para abrigar famílias que vivem na beira do rio Barigui.

“Nós vamos arrumar este bairro. Foi aqui que decidi ser prefeito novamente, ao ver a situação dos moradores. O projeto já está pronto e em fase de captação de recursos”, ressaltou Greca. “Fizemos esta praça para o lazer das famílias e batizei de Praça dos Piás, porque eles são o futuro de nossa amada Curitiba”, completou o prefeito.

Durante a inauguração, Greca levou mais uma boa notícia para a população local. A área de preservação ambiental onde está situada a ocupação 29 de Outubro, pertencente ao Instituto das Águas do Paraná, será doada para a Prefeitura.

“Foi um pedido que fiz ao nosso futuro governador Ratinho Junior, para que a Prefeitura, ao se tornar proprietária da área, possa atuar para beneficiar os moradores. Para podermos levar água encanada, luz elétrica e moradias dignas a esta comunidade”, destacou o prefeito.

Parceria inédita

A Organização Não-Governamental Teto atua em 19 países da América Latina e pela primeira vez no Brasil está trabalhando em parceria com o poder público. Cerca de 250 voluntários iniciaram neste sábado (08/12) a construção de 18 casas provisórias para atender famílias que vivem em condições precárias na margem do rio.

A Cohab indicou os moradores e os terrenos onde as casas estão sendo erguidas, enquanto a Administração Regional Tatuquara deu todo o suporte e vai garantir caminhões para as mudanças.

“Os jovens do Teto fazem um trabalho muito organizado e comprometido. Construiremos casas definitivas. Contudo, havia casos emergenciais que não podiam mais esperar, por isso fizemos a parceria com objetivo de tirar os moradores da situação de risco”, explicou o prefeito.

Segurança

A dona de casa Siloane do Carmo vive com os quatro filhos em uma frágil casa de madeira colada ao rio. A mudança para a casa provisória, em terreno que não alaga, representa a esperança de dias melhores. “Muito bom poder mudar para um lugar melhor. Aqui quando chove, o rio enche e preocupa todos os moradores. Ir para a casa nova vai nos dar mais segurança”, diz ela.

Moradora local há seis anos, Neuzi Fabião vive em uma casa mista praticamente pendurada no rio. A moradia está deteriorada e traz risco à família. “É sofrido viver aqui. Estamos muito agradecidos aos envolvidos nesta ação que vai melhorar a nossa vida. É a garantia de um sono mais tranquilo”, destaca.

Bairro Novo

O Bairro Novo da Caximba é um amplo projeto de intervenção socioambiental em espaço ocupado irregularmente no extremo sul da cidade, na área na Área de Proteção Ambiental da Bacia do Barigui, próximo à divisa com Araucária. A intervenção vai incluir a relocação de famílias de áreas de risco, a implantação de um dique de contenção de cheias, a construção de um parque linear, além da adequação viária e a implantação de infraestrutura de transporte, saneamento e abastecimento de água e energia elétrica.

Desde o ano passado, a prefeitura está atuando na região para melhorar as condições de vida da população.Equipes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente atuam permanentemente fazendo a limpeza e o recolhimento dos resíduos coletados com o auxílio de caçambas estacionárias. Foram retirados 650 toneladas de lixo e realizadas atividades de educação ambiental com a comunidade.

Ruas estão recebendo patrolamento, moradores foram cadastrados em programas sociais, e um grande mutirão ofereceu serviços de saúde, emissão de documentos, encaminhamentos para vagas de emprego, além da doação de roupas e cestas básicas.

O pré-projeto do Bairro Novo da Caximba já foi apresentado para aAgência Francesa de Desenvolvimento (AFD) para a análise da viabilidade de financiamento.