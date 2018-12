Quando chega o fim do ano, as pessoas se dividem entre os fãs dos fogos de artifício e aqueles que se preocupam com os animais, em especial os cachorros, que sofrem com a barulheira por causa de sua audição ultrassensível. Diante deste impasse, a fabricante de automóveis Ford apresentou uma solução: uma casinha de cachorro com cancelamento de ruído.

Se você já usou um fone de ouvido com cancelamento de ruído ativo, você deve saber como funciona: microfones captam o barulho no exterior e o equipamento trabalha para emitir ondas sonoras que sejam capazes de abafar o som que vem de fora, ou anulá-lo completamente.

A casinha de cachorro da Ford utiliza a mesma tecnologia que a empresa utiliza na SUV Edge. Além da tecnologia de cancelamento de ruído, a casinha também traz painéis de cortiça para abafar ainda mais o som externo, um sistema antivibração e até mesmo ventilação à prova de som para manter o interior fresquinho. Para finalizar, há uma porta automática para agilizar a entrada do cão na casinha.

No entanto, a Ford informa que a casinha é, neste momento, apenas um protótipo. Isso significa que o projeto está em fase de desenvolvimento e estudos e pode vir a virar um produto comercial no futuro, mas também pode ser cancelado se a companhia julgar que não há viabilidade. A tendência, no entanto, é que uma casinha de cachorro com essa tecnologia seria bastante cara e acessível para poucos, mas certamente despertaria o interesse de muitos donos de animais pelo planeta.