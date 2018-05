CasaCor, aulas-show de culinária

A partir desta sexta-feira 18 de maio, sempre às 19h30, chefs de cozinha do Centro Europeu ministrarão aulas-show no projeto Gastronomia Design, na Galeria Gourmet Compagas, um dos espaços da Casa Cor Paraná 2018, que abriu no sábado 12 e vai até 1º de julho, na rua Sérgio Pereira da Silva, 10, no Pilarzinho.

Quem começa, dia 18, é o chef Lênin Palhano, do restaurante Nomade, do hotel Nomaa, que vai ensinar as técnicas de preparo de peixe no vapor com cenoura. A programação segue com os chefs Mauro Ribeiro (25/5), com oficina de guioza; Joy Perini (1/6), risoto duas canjicas ao quentão; Veria Fragoso (8/6), cheesecake de

frutas vermelhas; Celso Freire (15/6), creme de mandioca com camarões: Beto Madalosso (22/6), filé curitibano; e Johnlee Francis (29/6), com o preparo do crumble de maçã com caramelo salgado.

As aulas são gratuitas e os interessados podem se inscrever pelo 41.3326-6669 ou na página do evento no Facebook. Informações: centroeuropeu.com.br e casacor.abril.com.br.