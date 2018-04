Casa Hoffmann terá aulas gratuitas de dança

A partir do mês de maio a Casa Hoffmann passa a oferecer aulas continuadas de dança. Dando sequência às atividades iniciadas no mês da dança, em abril, do dia 2 de maio a 28 de junho, interessados na arte do movimento do corpo poderão participar gratuitamente das atividades. As aulas serão de segunda a quinta-feira.

Com a temática “Co mover – Estar junto, Estar na Dança do Outro, de Outros, Estados de Dança”, Airton Rodrigues, Patrícia Machado e Rafael Fernandes vão compartilhar seus conhecimentos que visam estimular, reconhecer e potencializar o mover na dança.

Airton Rodrigues vai propor o estímulo do corpo em relação à dança, conhecimento adquirido ao longo da sua carreira como bailarino, coreógrafo e professor. As aulas vão exercitar as qualidades específicas do mover, dando suportes que identificam e potencializam os diferentes estados, pelo qual passa o corpo no momento que dança.

Rodrigues iniciou seus estudos de dança com artistas renomados, como Cibele Sastre, Eva Schul e Eduardo Severino. Atualmente é professor e ensaiador do Balé do Teatro Guaíra e Curitiba Cia. de Dança. As aulas de Airton Rodrigues têm classificação etária de 18 anos e serão às segundas e quartas-feiras, das 15h30 às 17h30.

Já as aulas de Patrícia Machado visam desenvolver um trabalho de conscientização do corpo com ênfase em seus espaços articulares, tridimensionalidade e diferentes camadas de dinâmica.

As aulas de Patrícia Machado ocorrem às terças-feiras e quintas-feiras, das 15h às 17h e têm classificação etária de 14 anos.

As oficinas de Rafael Fernandes vão abordar os trabalhos de preparação física, musicalidade característica do Breaking, sequência coreográfica na técnica específica de Toprock, exercícios de solo e desenvolvimento acrobático. As aulas propõem um formato dinâmico, divertido, com metodologia exclusiva, que possibilita conhecer melhor a cultura do Breaking e a filosofia da cultura hip-hop. Estimulando exercícios de criatividade, debates, cine clubes e palestras, as aulas possibilitam que os participantes possam dar continuidade aos seus estudos.

Rafael Fernandes é coreógrafo, educador e produtor. Desde 2001 desenvolve estudos em danças urbanas. Suas aulas serão às terças-feiras e quintas-feiras, das 11h às 12h30 e têm classificação etária a partir de 12 anos.

Todas as aulas serão feitas na Casa Hoffmann. Cada oficina disponibiliza 20 vagas por aula. As inscrições são gratuitas e os interessados devem retirar senha na portaria da Casa Hoffmann 30 minutos antes do evento.

Mais informações no site www.curitiba.pr.gov.br