Bono conquistou muitos títulos, entre eles: Tetra Campeão Mundial 2014, 2015, 2016 e 2017 – Categoria Tandem (Dupla) Campeão Mundial 2016 | Vice-Campeão Mundial 2015 | 4º colocado 2017 Categoria Shredder (Solo) Recorde Mundial – Guinness World Records – Onda mais longa surfada por uma dupla cachorro/humano em uma maré fluvial com tempo de 33 minutos e 07 segundos. O feito ocorreu no Rio Amazonas, Brasil, terceiro colocado nos Jogos Cariocas de Verão – Categoria Fun Race 3km e a primeira dupla a realizar o Tow-In Único cachorro a surfar uma onda de tow-in acompanhado pelo dono no Hawaii em 2018.

Na terça-feira dia 11 de setembro será realizado um encontro para imprensa e convidados para o lançamento oficial do evento na Villa Yamon (Rua Itupava, 1402). As pulseiras darão direito a um voucher de consumo de R$ 30,00 no espaço gastronômico durante o evento que acontece das 18h30 às 20h30.

A Casa do Produtor conta para realizar este evento com o patrocínio da Hiper Nutri e apoio das marcas Zee Dog, Virbac, Lavzoo, Petworking, Vaticano Pet, Two Dogs, Villa Yamon e Snak’s Purina e ainda a presença e consultoria do surfista Serginho Laus.

Bono e Ivan Moreira estarão em Curitiba no sábado, dia 15 de setembro das 11h às 17h, na Villa Yamon. Na ocasião a dupla fará uma palestra com bate-papo especial às 15h. Para esta palestra a entrada será um quilo de ração para ser doada para a ONG Fica Comigo. Quem não trouxer a ração, poderá comprar na hora do evento. No evento também haverá sorteio de brindes, sessão de fotos com o público, além de feira de adoção pet com a ONG Fica Comigo.

Sobre a Casa do Produtor

A Casa do Produtor se destaca pela qualidade e variedade de produtos e serviços voltados aos animais. Situada em Curitiba (PR), possui farmácia e clínica 24 horas para tratamento médico completo de cães e gatos. Em nosso espaço o cliente encontra tudo o que precisa para seu animal, como brinquedos, acessórios, medicamentos e alimentação. Além da loja física, a Casa do Produtor tem Loja Virtual com toda a segurança via criptografia de dados e comodidade para atender a demanda de todo o Brasil, com preços competitivos e atendimento diferenciado.