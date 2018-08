O Carrefour vai testar no Brasil uma tecnologia que permite ao consumidor escanear produtos que vão para o carrinho. De acordo com o presidente do Carrefour Brasil, Noel Prioux, a tecnologia, chamada de “Scan & Go” será testada ainda este ano em lojas do Carrefour Express, como uma tentativa da empresa de agilizar o processo de pagamento e diminuir filas.

Há diferentes formatos de implementação dessa tecnologia. Um modelo que era usado por meio de aplicativos de celular, por exemplo, já foi testado pelo Walmart nos Estados Unidos depois que a Amazon tornou famoso seu conceito de loja física sem fila. A rede varejista optou por não manter a tecnologia em suas lojas.

A proposta do Carrefour Brasil é testar o Scan & Go em lojas do Carrefour Express, formato de lojas de proximidade. Segundo Prioux, um piloto inicial poderia ser implementado em cerca de quatro a cinco lojas. O foco, segundo Prioux, é facilitar o percurso de clientes que compram poucos itens por visita.

Durante sua participação na edição deste ano da Latam Retail Show, evento que reúne empresas de varejo em São Paulo, Prioux afirmou que o teste é uma das iniciativas de transformação digital da companhia. Entre os projetos está ainda a introdução dos chamados “self checkout”, caixas que são operados diretamente pelos consumidores, sem o auxílio ou interferência de atendentes.

Durante o evento, Prioux falou ainda sobre o cenário de consumo no Brasil. Ele considerou que o desempenho em agosto sugere que a tendência para as vendas tem sido mais favorável do que no trimestre passado, quando a greve dos caminhoneiros afetou negativamente os resultados. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.