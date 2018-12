Chegou o Natal, e, com ele, as festas em família e amigos, também. É hora de caprichar na produção e esperar o Papai-Noel em grande estilo. O PolloShop traz as principais tendências para os looks de Natal, ajudando na hora de escolher o que vestir e usar na noite do dia 24. Mas a dica principal é curtir a festa entre amigos e familiares, da melhor forma que se sentir bem, confortável e feliz, pois é uma data de celebração, união e comemoração.

Como sempre, as tradicionais cores do Natal, o vermelho e o verde, permanecem em alta e não são clichês: entre no clima da data de forma colorida e divertida. Como o Natal no Brasil é celebrado no verão, os looks dos filmes americanos não dão certo ao nosso clima, e é preciso deixar a criatividade rolar.

As cores natalinas tradicionais combinam muito bem com tons brilhosos, como dourado e prata, e também com tons mais neutros e básicos, como preto e branco. Mistura de cores tanto nas roupas como nos calçados, acessórios e na maquiagem estão liberadas. A cor do ano, o rosé gold, vem com tudo neste Natal, tanto nos looks quanto nos acessórios e make. Estampas florais ou geométricas também estão liberadas, deixando a produção mais leve e descontraída.

Aproveite o clima de festa e abuse de peças nobres, como saias e vestidos. Aposte também em sandálias e sapatos mais ousados, com muito brilho e glamour. Não esqueça da maquiagem: a noite de Natal é única, então, vale a pena caprichar na maquiagem para esperar o bom velhinho e celebrar o Natal.

Para não errar no look, chegando “menos” ou “demais” na ceia, a dica é observar como será o estilo da festa, atentando ao local, o que será servido e aos demais convidados para a festa. Assim, fica mais fácil acertar na escolha.

