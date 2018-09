Nos dois primeiros meses das capacitações preparatórias para o prêmio Empreendedora Curitibana 2019, da Prefeitura, 460 mulheres participaram das apresentações de especialistas que abordaram temas como Mídias Sociais, O Poder da Maquiagem e Comportamento do Consumidor. Na próxima quinta-feira (27/9), ocorre a palestra Seja Você sua Melhor Vitrine: Marca, Comunicação e Liderança, das 14h às 18h, no Engenho da Inovação, no Rebouças. A programação da Prefeitura vai até dezembro.

“Queremos mostrar para as mulheres que sonham ou já estão empreendendo como se posicionar como uma marca. Além disso, elas vão conhecer técnicas de comunicação e relacionamento, e também como desenvolver a liderança empreendedora”, afirma Patrícia Betenheuser, coordenadora do Empreendedora Curitibana e assessora técnica da Agência Curitiba, órgão ligado à Prefeitura e responsável pelos programas de empreendedorismo do município.

Patrícia lembra que, desde agosto, a capacitação preparatória para o Empreendedora Curitiba 2019 está auxiliando as participantes a desenvolver as empresas, ampliando a visão de negócios e potencial de mercado através do conhecimento, sugestão de aplicação de ferramentas e incentivo à autonomia em decisões. Ela reforça ainda que o prêmio agora segue o conceito do Vale do Pinhão, o movimento da Prefeitura e do ecossistema da capital para incentivar ainda mais o ambiente da inovação da cidade.

Pitch

Em outubro, três temas serão abordados. No dia 8, durante o workshop Networking para Mulheres: o Poder do Pitch, a consultora de carreira Fabiana Scheneider irá mostrar como elaborar um pitch, termo em inglês que significa apresentação rápida do negócio ou produto, com objetivo de despertar o interesse de um cliente ou investidor. Também estão programadas para outubro as palestras Empreendedora, Impulsione Já Suas Vendas/Oito Regras Para o Sucesso Financeiro da Sua Empresa (11/10); e Carreira, Estilo & Marca Pessoal para Empreendedoras (26/10).

Premiação

O prêmio Empreendedora Curitibana reconhece as mulheres que investem em negócios na cidade e inspirar o público feminino. O concurso é destinado às empreendedoras que residem e têm seu negócio capital e que têm empresa com mais de um ano de atividade. Criado em 2015, o prêmio é bianual e a terceira edição acontece em 2019, cujo lançamento será no dia 8 de março, data em que se comemora o Dia Internacional da Mulher.

O Empreendedora Curitibana contempla três categorias: Micro e Pequena Empresa, Microempreendedora Individual e Ideia Empreendedora. As candidatas são avaliadas tecnicamente por uma Comissão Julgadora.

As três primeiras colocadas de todas as categorias são anunciadas no dia 19 de novembro de 2019 (Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino ) e irão receber consultorias em negócio e de imagem, sessões de coaching, módulos em pós-graduação presencial, notebooks, troféus e certificados.

Programação de palestras e workshops que ocorre, das 14h às 18h, em diferentes espaços da cidade:

27/09 – Seja você sua melhor vitrine: marca, comunicação e liderança – Engenho da Inovação

08/10 – Networking para mulheres: o poder do pitch – Salão de Atos do Parque Barigui

11/10 – Empreendedora, impulsione já suas vendas/Oito regras para o sucesso financeiro da sua empresa – Engenho da Inovação

26/10 – Carreira, estilo & marca pessoal para empreendedoras – Engenho da Inovação

12 e 13/11- Plano de Negócios – Parte I e II – Engenho da Inovação

22 e 23/11- Plano de Negócios – Parte I e II – Engenho da Inovação

10/12 – Feira de negócios e palestras – Salão de Atos do Parque Barigui

Serviço: Para participar dos eventos gratuitos é necessário fazer a inscrição no site http://www.agencia.curitiba.pr.gov.br/eventos. Todos os encontros têm um momento para networking e troca de cartões de visitas. As participantes estão convidadas a colaborar com 1 quilo de alimento não perecível.