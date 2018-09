Tributo à Cássia Eller ocorre neste sábado (15), a partir das 23h. Noite ainda contará com o melhor do rock nacional com a banda Válvula Vapor

Cássia Eller é um dos maiores ícones da música nacional e responsável por inúmeros sucessos que continuam influenciando milhares de gerações. Neste sábado (15), o Crossroads, pub referência na cena rock’n’roll da capital paranaense e localizado no bairro Água Verde, recebe Tacy de Campos e Os Marginais em tributo especial à cantora.

Tacy, que interpretou Cássia nos palcos no musical “Cássia Eller: O Musical”, sucesso de público em todo o Brasil, volta a se reunir com o grupo original que a acompanhou pelo País, em um show inédito. A curitibana, além de timbre e aparência similares aos da roqueira, recebeu elogios de amigos da Cássia, como Nanco Reis, e tocou com a banda original da roqueira no Rock in Rio, ao lado de Zelia Duncan e Mart’Nália. No repertório da noite, estarão canções, como “Malandragem”, “ECT” e “Primeiro de Julho”, além de músicas do lado B, como “O Dedo de Deus” e “Não Sei O Que Eu Quero Da Vida”.

O grupo Os Marginais é formado por Tacy de Campos (voz), Kako Luiz (baixo), Titi Barros (guitarra) e Ruy Correia (bateria). O sábado também contará com outros hits do rock nacional com o a banda Válvula Vapor.

Programação completa – O Crossroads está presente na cena curitibana há 21 anos e aposta em uma programação que, além de valorizar a cena local, também incentiva o projeto autoral. Nesta quinta-feira (13), o pub recebe as bandas BraveHeart, que sobe ao palco com selo oficial da Red Records Music; e Torava, que apresenta suas composições com influências dos anos 90 e temática Blues Grunge.

Já na sexta-feira (14), a noite contará com o melhor do hardrock com as bandas Backstage e Heartfield, com repertórios repletos de Aerosmith, Bon Jovi, Whitesnake, Guns N’ Roses.