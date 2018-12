O futuro presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta quarta-feira, 5, que não pode dar declarações antes de assumir o posto atualmente ocupado por Ilan Goldfajn.

Indicado pelo futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, Campos Neto participou na manhã desta quarta-feira, 5, de reuniões com membros da equipe econômica no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede do governo de transição.

Ele almoçou no CCBB com os futuros presidentes do Banco do Brasil, Rubem Novaes, e da Caixa, Pedro Guimarães, além do economista Carlos Hamilton.

Depois do almoço, o futuro presidente do BC disse a jornalistas que “em respeito ao Ilan e aos senadores, não posso falar nada antes da sabatina”.

Para assumir o posto, Campos Neto tem de ser sabatinado no Senado. Questionado sobre a data, ele disse que ainda não tem mais detalhes.