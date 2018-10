Durante o mês de outubro, o Pontofrio vai oferecer descontos incríveis para quem comprar à vista nas lojas e no site da marca. Os aparelhos eletrônicos, eletroportáteis e grandes marcas estão entre as principais ofertas, que chegam até 15% OFF no site, incluindo telefonia, informática e televisores.

A campanha vai de encontro ao foco da rede, que é oferecer a melhor experiência de compra para o cliente, independente do canal escolhido por ele, por isso o consumidor tem acesso aos descontos nas lojas físicas, site e app do Pontofrio.

Os clientes do Pontofrio também contam com a modalidade “Retira Rápido”. São mais de 7.500 pontos de retiradas espalhados por todo Brasil. Além das lojas próprias, o cliente tem a conveniência de escolher a retirada de seus produtos em redes parceiras, como agências dos Correios e Lockers 24 horas, nos postos Ipiranga.

Além disso, a marca oferece o serviço de “Reserva Site”, onde é possível reservar um item no e-commerce do Pontofrio e efetuar o pagamento e retirada em algumas lojas físicas da rede.