No mês de outubro, as joias usadas se transformam em peças atualizadas e aliadas às tendências na Viccenza. Durante o “Garimpo da Viccenza”, as peças em ouro levadas até as lojas são avaliadas por um preço 30% acima do mercado. A ação permite que o valor seja utilizado para a compra de novas peças, como brincos, pulseiras e aneis. Caso as peças escolhidas sejam alianças ou relógios, a valorização não é aplicada.

A campanha é realizada nas lojas do Pátio Batel e Park Shopping Barigui, de 1º a 31 de outubro. Os brilhantes e outras gemas que fizerem parte da joia serão devolvidos ao cliente. “Muitas pessoas aproveitam a oportunidade para renovar suas joias, que já estão em desuso ou danificadas. Dessa maneira, estão sempre acompanhando as tendências”, destaca a empresária Tania Vicenzi, da Viccenza.

Serviço

Garimpo da Viccenza

Local: Park Shopping Barigui e Pátio Batel

Data: 1º a 31 de outubro

Mais informações: facebook.com/viccenzajoias