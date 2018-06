Campanha da vacinação contra a gripe atinge 74% da meta

Cerca de 345 mil pessoas, que fazem parte do grupo de risco definido pelo Ministério da Saúde, foram imunizadas em Curitiba contra a gripe, até esta quinta-feira (7/6), o equivalente a 74% da meta estipulada. A campanha de vacinação se encerra na próxima semana, na sexta-feira (15/6).

Entre os grupos prioritários, as puérperas (mães que tiveram filho há até 45 dias) e os idosos são os que apresentam maior cobertura, com 116% e 88%, respectivamente. Por outro lado, três grupos ainda estão com a cobertura abaixo do esperado: crianças de 6 meses a 4 anos, doentes crônicos e gestantes, com 49%, 51,3%, 51,6%, respectivamente.

“A orientação é para que os doentes crônicos, gestante e pais com filhos na faixa etária indicada procurem as unidades de saúde nestes últimos dias de campanha e aproveitem para fazer a vacina”, disse o diretor do Centro de Epidemiologia de Curitiba, Alcides Oliveira.

“Essas pessoas fazem parte do grupo que têm mais chance de complicação em caso de gripe, por isso a vacina é importante”, completou. A vacina está disponível com exclusividade para o público prioritário, até o dia 15 de junho, em 110 unidades de saúde de Curitiba.

O atendimento é feito de segunda à sexta-feira, em horário comercial, das 8h às 18h. Até o fim da campanha, a prioridade nas doses permanece sendo para os grupos definidos pelo Ministério da Saúde. Depois disso, se houver doses remanescentes, elas serão disponibilizadas gradualmente a toda a população.

De acordo com Oliveira, as gestantes ou os pais com dúvidas a respeito da vacina devem procurar diretamente a unidade de saúde para esclarecer. Não há necessidade de as gestantes e as crianças na faixa etária indicada passarem por consulta médica para a prescrição da vacina, uma vez que ela faz parte do calendário de vacinação. Já os doentes crônicos precisam apresentar a prescrição médica, caso não façam acompanhamento na unidade de saúde.

Oliveira ressalta, ainda, que a vacina é segura, feita com vírus morto e fragmentado. Ou seja, não é capaz de provocar a doença. “A vacina é contraindicada apenas para quem apresentou reação em doses anteriores ou tenha alergia grave ao ovo de galinha e derivados”, explica.

Grupos com indicação da vacina na rede pública

O público-alvo da campanha de vacinação contra a gripe é definido pelo Ministério da Saúde. Para tomar a vacina, basta ir a uma unidade de saúde e apresentar um documento oficial. Em alguns casos, é necessário apresentar também um documento que comprove que o usuário se enquadra em algum destes públicos:

– Crianças de 6 meses de idade a 4 anos, 11 meses e 29 dias;

– Idosos com 60 anos ou mais;

– Pessoas com doenças crônicas não-transmissíveis e outras condições clínicas especiais, como trissomias, doença respiratória, cardíaca, renal, hepática e neurológica crônica, diabetes, imunossupressão, obesidade e transplantados (neste caso, se não fizer o acompanhamento na unidade de saúde é preciso apresentar solicitação ou prescrição médica com o motivo da indicação da vacina);

– Gestantes, independente do mês gestacional;

– Mulheres em pós-parto, até 45 dias após o nascimento do bebê (apresentar certidão de nascimento do bebê, cartão-gestante ou documento do hospital em que ocorreu o parto);

– Trabalhadores da saúde (apresentar declaração do vínculo de atuação);

– Professores de escolas públicas ou privadas (apresentar documento que comprove vínculo de atuação, como crachá ou declaração da instituição em que atua)