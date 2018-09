Um dos símbolos da eternidade, o diamante faz parte da composição de joias há mais de cem anos e, atualmente, está presente em uma grande variedade de peças. Pensando na importância e tradição da gema, a Viccenza dedica o mês de setembro a ela.

Durante a campanha, os clientes que possuem diamantes Viccenza podem ir até uma das lojas da marca (Park Shopping Barigüi e Pátio Batel), onde as peças terão a cotação do dia, e adquirir um diamante de maior valor, investindo apenas a diferença. Para as gemas que forem de outros fornecedores, será realizada uma avaliação.

A ação “Diamond September” acontece de 1º a 30 de setembro. Além da condição especial de upgrade das peças, o valor pode ser parcelado em até 10 vezes. “O objetivo é proporcionar ao cliente a oportunidade de adquirir o diamante que sempre sonhou com garantia de qualidade”, destaca a empresária Tania Vicenzi, da Viccenza.

Entre os aspectos que determinam a avaliação do diamante estão pureza, cor, lapidação e quilate, os chamados 4 Cs do diamantes: clarity, color, cut e carat respectivamente. Por isso, a empresária orienta procurar um fornecedor de confiança e exigir sempre a certificação de qualidade da joia.

Serviço:

Campanha Diamond September

Data: De 1º a 30 de setembro.

Local: Viccenza do Pátio Batel e Park Shopping Barigüi

Saiba mais: facebook.com/ViccenzaJoias

