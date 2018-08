Com o fim do prazo para a realização de convenções partidárias destinadas à escolha dos candidatos, o clima da campanha eleitoral vai tomando conta do Brasil. Na esfera nacional se firmam as candidaturas de Geraldo Alckmin, Jair Bolsonaro e Álvaro Dias pela direita (além de concorrentes de menor potencial); Marina Silva e Ciro Gomes pela esquerda; mais um nome a ser apontado no PT. Outros postulantes ocupam o cenário, com menor chance à esquerda e direita, por escassez de popularidade.

CAMPANHA (II)

O cenário vem sendo ainda, reforçado pelo direcionamento dos órgãos de imprensa para o fato político-eleitoral, com lançamento de programas de em torno do tema. Prevenidos contra a ocorrência do fenômeno das “fake news”, que importunaram eleições recentes em outros países, esses veículos se juntam em redes, buscaram apoio na universidade, para checar a veracidade das informações – tudo vitaminando o interesse no pleito.

ANÁLISE

A abordagem político-eleitoral é positiva, por inspirar confiança na sociedade, até há pouco angustiada com um panorama morno: a economia não deslancha, afetada por fatores complexos, entre os quais sensação de interinidade dos agentes públicos agravada por certo denuncismo que espalha desconfiança desde o impeachment. Essa ciclotimia acabará sendo afastada à medida que a corrida eleitoral se acelerar.

SEM COALIZÃO

Enquanto o centro-direita conseguiu organizar forte coalizão em torno do ex-governador Geraldo Alckmin a esquerda enfrenta dificuldades para superar sua fragmentação, pelo menos na primeira fase da consulta. A avaliação é do cientista político Fernando Schuller, para quem a insistência do PT em sustentar a candidatura do ex-presidente Lula ensejou nomes alternativos: Manuela D’Avila (PCdoB), Guilherme Boulos (PSol), etc.

SEM (II)

Depois de amargar derrotas no plano judicial o PT cravou uma vitória: levou a Executiva do Partido Socialista a rejeitar união com o PDT para apoiar Ciro Gomes, justificando retirar o nome de uma vereadora que era pré-candidata ao governo de Pernambuco – ramo forte do socialismo moreno. Ao isolamento de Ciro se soma êxito parcial do paranaense Álvaro Dias, que ganha a companhia de Paulo Rabelo, ex-pré-candidato nanico.

ANÁLISE

Os líderes do PT, entre os quais a senadora Gleisi Hoffman, reafirmam a disposição de levar a pré-candidatura de Lula adiante, mediante recursos para explorar brechas da legislação. Em contraponto, o presidente da Justiça Eleitoral, ao negar mais um recurso na Corte, disse que o nome de Lula tem rejeição “chapada” por força da Lei da Ficha Limpa.

PARANÁ

No cenário estadual estão consolidadas três candidaturas para governador: Cida Borghetti, que disputa a reeleição em bloco liderado pelo PP; Osmar Dias, em campanha solo pelo PDT, e o deputado Ratinho, de uma coalizão encabeçada pelo PSC. Ainda concorrem o ex-deputado Rosinha (PT), o ex-vereador Jorge Bernardi (Rede) e figurantes menores; havendo expectativa em torno da candidatura do MDB, com o deputado João Arruda.

ANÁLISE

A surpresa nas eleições locais é a posição do ex-governador Beto Richa, que disputará o Senado pelo PSDB. Fruto de rivalidades locais que remetem a certo ethos atribuído aos paranaenses, Beto é rejeitado por lideres, sob desculpas pouco críveis de estar incurso em investigações. Preocupante quando uma liderança expressiva, que resgatou o Paraná da crise que assolou vários estados, tem um tratamento desse tipo.

CLIMA ADVERSO

O atraso nas chuvas de meia estação afeta o país, já agora preocupando o Centro-Sul. Em palestra na reunião conjunta do dia 27 último, o professor Francisco Carvalho, da UFPR, sugeriu uma saída. Com vivência na Finlândia – país que aprendeu a conviver com enchentes de degelo -, Carvalho propõe um macro-gerenciamento hídrico no Paraná.

CLIMA (II)

Seria a construção, por todo o território, de pequenos reservatórios de água que barrariam afluentes dos rios principais – riachos e córregos alimentadores das bacias. Essas reservas teriam múltiplas aplicações: gerar energia em pequenas centrais, irrigação de lavouras e pastagens, abastecimento urbano, regularização de cursos evitando enchentes, amenização do clima e, principalmente – preparação para ciclos cada vez severos de mudança do clima.

KISSINGER ALERTA

Uma comissão presidencial nos EUA sobre inteligência artificial deve ser criada, porque “se não dermos logo início a esse esforço, em breve vamos descobrir que começamos demasiado tarde”. Essa foi a colocação de Henry Kissinger, celebrado operador de Estado, indagado a respeito do impacto dessa tecnologia sobre a sociedade atual. Trabalhadores americanos de ofícios repetitivos já sofrem seus efeitos e, países emergentes como o nosso, serão mais afetados.

ANÁLISE

Em artigo recente, Kissinger – acompanhado por outros analistas – alerta para a devastação que a inteligência artificial está causando nos empregos de baixa e média complexidade, levando ao paradoxo de um mundo cheio de coisas – produzidas com o auxilio de algoritmos – sem que as pessoas tenham capacidade para comprá-las, por terem ficado desempregadas pela ação dessa mesma tecnologia, que imprime produtos em terceira dimensão, distribui com carros sem motoristas, etc.